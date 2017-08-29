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الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 15:23 الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة | مجتمع
الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة
ناشد الشرطي الشهير هشام ملولي عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، المحسنين لتقديم المساعدة للمحرومين والمعوزين العاجزين عن اقتناء أضحية العيد.

''شوف تيفي''

ناشد الشرطي الشهير هشام ملولي عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، المحسنين لتقديم المساعدة للمحرومين والمعوزين العاجزين عن اقتناء أضحية العيد.

وطالب ملولي الراغبين في تقديم المساعدة بالاتصال به، مشيرا إلى أن العديد من المحتاجين، تواصلوا معه وأبلغوه بعجزهم عن اقتناء الأضحية.

وكتب ملولي في تدوينته ''كاينين شي عائلات اتصلو بيا وطلبوني محتاجين معندهومش باش يعيدو الله يحسن العوان ... الله يرحم الوالدين لكاين شي متطوعين باغيين يديرو الخير يشيروليهم الحولي يفرحهم ويفرحو وليداتهم يتصلو بيا إن الله لا يضيع أجر المحسنين ... بارطجيو الخوت وشكرا''.

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المغرب شوف تيفي هشام ملولي الفايسبوك المحتاجين الأضحية

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