وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا ﻿

صرح وزير الداخلية الإسباني ''خوان إغناسيو زويد''، خلال الندوة الصحفية التي جمعته بوزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، أن التعاون الأمني والتنسيق الذي وصفه بالممتاز بين الأجهزة الأمنية

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صرح وزير الداخلية الإسباني ''خوان إغناسيو زويد''، خلال الندوة الصحفية التي جمعته بوزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، أن التعاون الأمني والتنسيق الذي وصفه بالممتاز بين الأجهزة الأمنية للبلدين، ساهم في القيام بالإثني عشر عملية مشتركة أسفرت عن توقيف 30 مشتبها فيهم في قضايا تتعلق ''بالإرهاب''.

وكشف الوزير الإسباني في كلمته، جديد التحقيقات المتعلقة بهجوم برشلونة، مؤكدا بأنها مازالت مستمرة، حيث أوقفت السلطات الأمنية المغربية شخصين يشتبه في علاقاتهما بالمأساة.



وأضاف الوزير، أن الخلية التي كانت وراء هجومات برشلونة، هم إسبانيون من جنسية مغربية، حيث أنهم ولدوا وترعرعوا بإسبانيا، مشيدا بشكل كبير بالتعاون المعلوماتي والمخابراتي بين البلدين.