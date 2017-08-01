 وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس | بووز

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة | مجتمع

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ترعرعوا في إسبانيا | بوليتيك

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب مثمر وصادق وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب | بوليتيك

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب ''مثمر وصادق'' وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب

بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان | بوليتيك

بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين

الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من الفكر المتطرف | بوليتيك

الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من ''الفكر

وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات أزمة صحية بآسفي | مجتمع

وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات أزمة صحية بآسفي

عاجل وجد مروع..قبل عيد الأضحى: جريمة قتل بشعة بتزنيت | حوادث و حقوق

عاجل وجد مروع..قبل عيد الأضحى: جريمة قتل بشعة بتزنيت

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 15:01 وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ترعرعوا في إسبانيا | بوليتيك
وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا
صرح وزير الداخلية الإسباني ''خوان إغناسيو زويد''، خلال الندوة الصحفية التي جمعته بوزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، أن التعاون الأمني والتنسيق الذي وصفه بالممتاز بين الأجهزة الأمنية

شوف تيفي

صرح وزير الداخلية الإسباني ''خوان إغناسيو زويد''، خلال الندوة الصحفية التي جمعته بوزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، أن التعاون الأمني والتنسيق الذي وصفه بالممتاز بين الأجهزة الأمنية للبلدين، ساهم في القيام بالإثني عشر عملية مشتركة أسفرت عن توقيف 30 مشتبها فيهم في قضايا تتعلق ''بالإرهاب''.

وكشف الوزير الإسباني في كلمته، جديد التحقيقات المتعلقة بهجوم برشلونة، مؤكدا بأنها مازالت مستمرة، حيث أوقفت السلطات الأمنية المغربية شخصين يشتبه في علاقاتهما بالمأساة.

وأضاف الوزير، أن الخلية التي كانت وراء هجومات برشلونة، هم إسبانيون من جنسية مغربية، حيث أنهم ولدوا وترعرعوا بإسبانيا، مشيدا بشكل كبير بالتعاون المعلوماتي والمخابراتي بين البلدين.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب التحقيقات المعلومات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب مثمر وصادق وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب | بوليتيك

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب ''مثمر وصادق'' وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب

بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان | بوليتيك

بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان

الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من الفكر المتطرف | بوليتيك

الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من ''الفكر المتطرف''

وزيرا الداخلية لإسبانيا والمغرب...ناقشنا الإرهاب و الجريمة والهجرة | بوليتيك

وزيرا الداخلية لإسبانيا والمغرب...ناقشنا ''الإرهاب'' و ''الجريمة'' و''الهجرة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي يناشد المسؤولين للتدخل..ولد عمي منعني من الملك العمومي و خدا البراءة وخاعندي الشهود ( فيديو) | بــووز
منذ 10 دقائق

مغربي يناشد المسؤولين للتدخل..ولد عمي منعني من الملك العمومي و خدا البراءة وخاعندي الشهود ( فيديو)

وزير الداخلية الإسباني: التعاون بين الرباط ومدريد مستمر وصادق ومثمر | بــووز

وزير الداخلية الإسباني: التعاون بين الرباط ومدريد '' مستمر وصادق ومثمر''

هام للمغاربة..هاكيفاش تقلبو الحوالة ديال العيد..فيديو من قلب سوق بنسودة بفاس | بــووز

هام للمغاربة..هاكيفاش تقلبو الحوالة ديال العيد..فيديو من قلب سوق بنسودة بفاس

بسبب العيد الكبير والدخول المدرسي: شاطئ عين الدياب خاوي وسالا فيه الصيف | بــووز

بسبب العيد الكبير والدخول المدرسي: شاطئ عين الدياب خاوي وسالا فيه الصيف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس | بووز
منذ 13 دقيقة

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة | مجتمع

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ترعرعوا في إسبانيا | بوليتيك

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.