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وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب ''مثمر وصادق'' وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 14:57 وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب مثمر وصادق وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب | بوليتيك
وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب ''مثمر وصادق'' وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب
قال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التعاون بين إسبانيا والمغرب '' مستمر وصادق ومثمر''، معربا عن أمله في أن يتعزز التعاون أكثر بين البلدين في مجال مكافحة

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قال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التعاون بين إسبانيا والمغرب '' مستمر وصادق ومثمر''، معربا عن أمله في أن يتعزز التعاون أكثر بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أعرب الوزير الاسباني، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي ''عبد الوافي لفتيت''، عن أمل بلاده في الارتقاء بالتعاون مع المغرب وجعله أكثر نجاعة وكذا العمل على تكييفه مع التطور الذي عرفته الممارسات الإرهابية والإلمام بالأنماط الجديدة للتطرف.

وقال ''نحن نعتقد أنه لا يوجد بلد في مأمن من خطر الإرهاب''، مشيرا إلى أن التعاون الدولي هو القادر على القضاء عليه، مضيفا يمكننا هزيمة الإرهاب الذي يستهدف تدمير أسلوب حياتنا وحريتنا وديمقراطيتنا وحقوقنا''، مؤكدا في ذات السياق بأن مكافحة الإرهاب ''لن تكون سهلة ، ولن تتحقق بين عشية وضحاها''.


وأضاف أن تكريم ضحايا الارهاب سيكون من خلال ''العمل بدون راحة لوضع حد لهذا التهديد''، مبرزا أن هذا الهدف يتطلب مساعدة الجميع، وخاصة مساعدة المغرب، وشدد على أن انخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب.

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