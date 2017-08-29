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بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 14:53 بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان | بوليتيك
بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان
عقد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني إجتماعا مع مسؤولين بالمخابرات الإسبانية المتخصصين في الإرهاب صبيحة اليوم، بالموازاة مع المباحثات التي يجريها وزيرا

شوف تيفي

عقد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني إجتماعا مع مسؤولين بالمخابرات الإسبانية المتخصصين في الإرهاب صبيحة اليوم، بالموازاة مع المباحثات التي يجريها وزيرا الداخلية لكل من المغرب وإسبانيا.

ورغم التكتم الشديد حول اللقاء الذي جمع الحموشي بالمسؤولين الإسبان تزامنا ومباحثات وزيري الداخلية للمملكتين المغربية والإسبانية، كشفت ذات المصادر، أن المسؤولين الأمنيين الإسبان يترأسهم رئيس المخابرات الداخلية الإسبانية وجنرال الحرس المدني ومدير مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في الشرطة الوطنية الإسبانية..

​​ووفق المعطيات التي إستقتها "شوف تيفي" من مصادرها، فوزير الداخلية الإسباني حل بالمغرب رفقة وفد يمثل مسؤولين أمنيين ومخابراتيين كبار، للتباحث حول مواضيع لها علاقة بالتنسيق الأمني بين البلدين.

وقالت ذات المصادر، إن المسؤولين الإسبان يعولون على بنك للمعلومات المخابراتية تهم الجريمة والإرهاب التي يتوفر عليها المغرب، مؤكدا بأن اللقاء يعكس التنسيق الأمني الكبير بين البلدين خاصة أن المغرب يشارك في التحقيقات الدولية حول العملية الإرهابية التي ضربت برشلونة منذ أيام قليلة .

 

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