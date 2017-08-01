الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من ''الفكر المتطرف'' ﻿

أكد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإسباني ''خوان إغناسيو زويد'' الذي يقوم بزيارة للمغرب، كانت مثمرة وجدية تناولت مجموعة من القضايا التي تهم البلدين وشعبيهما.

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أكد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الإسباني ''خوان إغناسيو زويد'' الذي يقوم بزيارة للمغرب، كانت مثمرة وجدية تناولت مجموعة من القضايا التي تهم البلدين وشعبيهما.



وشدد الفتيت على أن شباب الجيل الثاني والثالث من المغاربة المقيمين بإسبانيا الذين ولدوا في بلاد المهجر، يحتاجون للمزيد من العناية والحماية من براثين الإرهاب وإستغلال المساجد الغير مراقبة من قبل بعض الأئمة المتطرفين والمتشبعين بالفكر المتشدد.



وجدد الفتيت خلال ندوة صحفية مشتركة بين الوزيرين، عن إدانة المملكة المغربية للعملية الإرهابية الشنيعة التي إستهدفت مدينة برشلونة، مؤكدا بأن الملك محمد السادس بعث برسالة تعزية ومواساة وتضامن مع المملكة الإسبانية وشعبها عقب الحدث المدان الذي إستهدف الأبرياء.