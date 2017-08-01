وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات أزمة صحية بآسفي ﻿

علم لدى الأمن الإقليمي بآسفي أن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة النظرية توفي، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء نقله إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، وذلك بسبب

''شوف تيفي+''و م ع''

علم لدى الأمن الإقليمي بآسفي أن شخصا كان موضوعا تحت الحراسة النظرية توفي، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء نقله إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، وذلك بسبب مضاعفات أزمة صحية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط الهالك في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، غير أن وضعه الصحي استدعى نقله إلى المستشفى عند الساعة السادسة و45 دقيقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث تعرض مجددا لطارئ صحي استوجب إعادة نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالاستماع إلى كافة الشهود، والاطلاع على الملف الطبي للهالك، الذي تشير المعلومات الأولية إلى أنه كان يعاني قيد حياته من بعض الأمراض المزمنة.