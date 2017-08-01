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''خلاف عائلي'' تسبب في تكسير شخص لسيارة بحي الألفة بالبيضاء

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 14:17 خلاف عائلي تسبب في تكسير شخص لسيارة بحي الألفة بالبيضاء | مجتمع
''خلاف عائلي'' تسبب في تكسير شخص لسيارة بحي الألفة بالبيضاء
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن حادث تكسير شاب لسيارة بحي الألفة أمس الاثنين، هو خلاف عائلي بين زوجين، تطور إلى إلحاق أضرار مادية تسبب فيها الزوج بعدما كسر سيارة زوجته، وقد شكل

''شوف تيفي''

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أن حادث تكسير شاب لسيارة بحي الألفة أمس الاثنين، هو خلاف عائلي بين زوجين، تطور إلى إلحاق أضرار مادية تسبب فيها الزوج بعدما كسر سيارة زوجته، وقد شكل هذا الخلاف موضوع تدخل أمني شاركت فيه دورية للدراجين، بالإضافة إلى عناصر الدائرة الأمينة المداومة.

وأكد البيان الذي توصلت به ''شوف تيفي'' بأن عناصر الشرطة، وعند انتقالها لمكان التدخل، تم العثور على الزوج فقط، بينما تبين أن الزوجة غادرت المكان قبل أن تلتحق في وقت لاحق بمقر الديمومة، حيث تم تحصيل إفادتها حول القضية.

وأشارت ولاية أمن الدار البيضاء حسب البيان، بأن مصالح الشرطة تدخلت فور علمها بهذا الخلاف العائلي، وباشرت الإجراءات التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
وكانت معطيات أولى بخصوص الواقعة، تشير إلى أن شابا، قام ليلة الإثنين-الثلاثاء، ببث الرعب وسط قاطني المجمع السكني الفردوس المجاورين لمركز الشرطة بحي الألفة، حيث قام بتكسير سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة أمام مركز الشرطة بواسطة آلة حادة، وطارد فتاة تم تهريبها من طرف الساكنة.

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المغرب شوف تيفي دورية الدراجين عناصر الدائرة الشرطة السيارة خلاف عائلي

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