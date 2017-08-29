مثير..حلم مغربية بالحج يتحطم و تتهم وكالة أسفار بالرباط بالنصب عليها ﻿

كشفت سيدة في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء، عن تحطم حلمها في أداء مناسك الحج، عقب سقوطها ضحية عملية نصب، من وكالة أسفار حصلت منها على مبلغ 8 ملايين سنتيم.

"شوف تيفي"



كشفت سيدة في اتصال لها مع "شوف تيفي"، يومه الثلاثاء، عن تحطم حلمها في أداء مناسك الحج، عقب سقوطها ضحية عملية نصب، من وكالة أسفار حصلت منها على مبلغ 8 ملايين سنتيم.

وأوضحت هذه السيدة بأنها تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها على الدائرة الأمنية الثانية، مؤكدة أنها قامت بهذه الخطوة بعد أن تهربت الوكالة من منحها تأشيرة السفر إلى الديار المقدسة، وأيضا بعد رفضها إعادة مبلغ 8 ملايين سنتيم لها.

وأشارت هذه المتحدثة بأنها حاولت إنهاء الأمر بشكل ودي مع وكالة الأسفار لكن صاحبها وابنه، قاما بتهديدها وبالتهرب منها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للعدالة حتى تحصل على المبلغ المالي المذكور.