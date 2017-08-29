 مثير..حلم مغربية بالحج يتحطم و تتهم وكالة أسفار بالرباط بالنصب عليها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..نقل خمسة أطفال إلى الكومة بسبب الحشيش | مجتمع

صادم..نقل خمسة أطفال إلى ''الكومة'' بسبب الحشيش

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس | بووز

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة | مجتمع

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ترعرعوا في إسبانيا | بوليتيك

وزير الداخلية الإسبانية...منفذو عملية برشلونة مغاربة لكنهم ''ترعرعوا'' في إسبانيا

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب مثمر وصادق وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب | بوليتيك

وزير الداخلية الإسباني: التعاون مع المغرب ''مثمر وصادق'' وإنخراط الجميع هو مفتاح مكافحة الارهاب

بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين والمخابراتيين الإسبان | بوليتيك

بالصورة.. تزامنا ولقاء وزيري الداخلية المغربي و الاسباني...الحموشي يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين

الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من الفكر المتطرف | بوليتيك

الفتيت..زيارة وزير الداخلية الإسباني مثمرة و الشباب المغاربة بإسبانيا يحتاجون للحماية من ''الفكر

وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات أزمة صحية بآسفي | مجتمع

وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى بسبب مضاعفات أزمة صحية بآسفي

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..حلم مغربية بالحج يتحطم و تتهم وكالة أسفار بالرباط بالنصب عليها

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 14:10 مثير..حلم مغربية بالحج يتحطم و تتهم وكالة أسفار بالرباط بالنصب عليها | حوادث و حقوق
مثير..حلم مغربية بالحج يتحطم و تتهم وكالة أسفار بالرباط بالنصب عليها
كشفت سيدة في اتصال لها مع ''شوف تيفي''، يومه الثلاثاء، عن تحطم حلمها في أداء مناسك الحج، عقب سقوطها ضحية عملية نصب، من وكالة أسفار حصلت منها على مبلغ 8 ملايين سنتيم.

"شوف تيفي"

كشفت سيدة في اتصال لها مع "شوف تيفي"، يومه الثلاثاء، عن تحطم حلمها في أداء مناسك الحج، عقب سقوطها ضحية عملية نصب، من وكالة أسفار حصلت منها على مبلغ 8 ملايين سنتيم.

وأوضحت هذه السيدة بأنها تقدمت بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والذي أحالها على الدائرة الأمنية الثانية، مؤكدة أنها قامت بهذه الخطوة بعد أن تهربت الوكالة من منحها تأشيرة السفر إلى الديار المقدسة، وأيضا بعد رفضها إعادة مبلغ 8 ملايين سنتيم لها.

وأشارت هذه المتحدثة بأنها حاولت إنهاء الأمر بشكل ودي مع وكالة الأسفار لكن صاحبها وابنه، قاما بتهديدها وبالتهرب منها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للعدالة حتى تحصل على المبلغ المالي المذكور.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحج العدالة شكاية الديار المقدسة المبلغ المالي شكاية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط

عاجل وجد مروع..قبل عيد الأضحى: جريمة قتل بشعة بتزنيت | حوادث و حقوق

عاجل وجد مروع..قبل عيد الأضحى: جريمة قتل بشعة بتزنيت

بالفيديو والصور.. متشرد يعثر على وثائق حساسة للمواطنين بحاوية للقمامة بأكادير والامن يتدخل | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور.. متشرد يعثر على وثائق ''حساسة'' للمواطنين بحاوية للقمامة بأكادير والامن يتدخل

عاجــــل: فرحة عيد الأضحى تتحول إلى حزن و ألم و هاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجــــل: فرحة عيد الأضحى تتحول إلى حزن و ألم و هاشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربي يناشد المسؤولين للتدخل..ولد عمي منعني من الملك العمومي و خدا البراءة وخاعندي الشهود ( فيديو) | بــووز
منذ 15 دقيقة

مغربي يناشد المسؤولين للتدخل..ولد عمي منعني من الملك العمومي و خدا البراءة وخاعندي الشهود ( فيديو)

وزير الداخلية الإسباني: التعاون بين الرباط ومدريد مستمر وصادق ومثمر | بــووز

وزير الداخلية الإسباني: التعاون بين الرباط ومدريد '' مستمر وصادق ومثمر''

هام للمغاربة..هاكيفاش تقلبو الحوالة ديال العيد..فيديو من قلب سوق بنسودة بفاس | بــووز

هام للمغاربة..هاكيفاش تقلبو الحوالة ديال العيد..فيديو من قلب سوق بنسودة بفاس

بسبب العيد الكبير والدخول المدرسي: شاطئ عين الدياب خاوي وسالا فيه الصيف | بــووز

بسبب العيد الكبير والدخول المدرسي: شاطئ عين الدياب خاوي وسالا فيه الصيف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..نقل خمسة أطفال إلى الكومة بسبب الحشيش | مجتمع
منذ 6 دقائق

صادم..نقل خمسة أطفال إلى ''الكومة'' بسبب الحشيش

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس | بووز

بالفيديو.. لباس جديد ضد التحرش بالنساء فالطوبيس

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل: هذه حقيقة وفاة مولودة بمستشفى السويسي بالرباط

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة | مجتمع

الشرطي الشهير هشام ملولي كيتوسط للفقراء مع المحسنين لشراء أضحية العيد+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.