عاجــــل: فرحة عيد الأضحى تتحول إلى حزن و ألم و هاشنو وقع ﻿

لم تكن تظن أسرة مغربية أن فرحة عيد الأضحى،ستنقلب إلى حزن و بكاء و نويح بعدما انتقل الأب الذي سافر من مدينة الدارالبيضاء إلى سطات لشراء أضحية العيد و في طريق عودته شاءا الأقدار أن يلقى حتفه في حادثة

شوف تيفي:

لم تكن تظن أسرة مغربية أن فرحة عيد الأضحى،ستنقلب إلى حزن و بكاء و نويح بعدما انتقل الأب الذي سافر من مدينة الدارالبيضاء إلى سطات لشراء أضحية العيد و في طريق عودته شاءا الأقدار أن يلقى حتفه في حادثة سير خطيرة.

و قد لقي الأب مصرعه ،بعدما فقد السيطرة على مقود سيارته لتنقلب لعدة مرات بعدما انفجرت عجلاتها بفعل السرعة المفرطة التي كانت تسير بها في الطريق الوطنية الرابطة بين سطات و الدارالبيضاء يومه الثلاثاء.

و قد تم نقل جثة القتيل إلى مستودع الأموات بسطات في انتظار دفنه بمسقط رأسه بمدينة الدارالبيضاء.

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" لم تتقبل زوجة الفقيد هذه الفاجعة حيث دخلت في صدمت و باتت تردد/"بناقص من هاذ العيد لي قتلك و خلا ولادك يتامى".