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اسدال الستار على النسخة 16 لمهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 13:54 اسدال الستار على النسخة 16 لمهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب | اقتصاد
اسدال الستار على النسخة 16 لمهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب
أسدل الستار على فعاليات الدورة 16 لمهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب يوم الإثنين 21 غشت بعد الإحتفال بتخليد ذكرى عيد الشباب في مختلف مدن المملكة.

شوف تيفي

 أسدل الستار على فعاليات الدورة 16 لمهرجان الشواطئ لإتصالات المغرب يوم الإثنين 21 غشت بعد الإحتفال بتخليد ذكرى عيد الشباب في مختلف مدن المملكة.

وحسب البلاغ الصادر من شركة اتصالات المغرب توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المهرجان الذي امتد من 14 يوليوز إلى غاية 21 غشت تمت فيه برمجت 140 حفلا بعضها سجل حضورا قياسيا بلغ 200000 متفرج على منصات تمت تهيئتها بـ 6مدن ويتعلق الأمر بكل من المضيق ومارتيل وطنجة و اكادير والرباط والسعيدية.

المهرجان ضم برامج فنية ومتنوعة حضيت بمتابعة أزيد من 5 ملايين متفرج كبار نجوم الأغنية المغربية والعربية والمئات من الفرق المحلية تألقوا تباعا على منصات المهرجان.

هذا وتعتبر هذه التظاهرة أداة حقيقية للترويج السياحي والتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمدن التي ايحتضنت منصات المهرجان الذي اختتم دورته 16 والتي أتاحت هذه السنة خلق العديد من فرص الشغل في مختلف الأنشطة منها اللوجيستيك، السلامة والفن والطعمة والتنظيف.

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‫شوف تيفي

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