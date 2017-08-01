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وزيرا الداخلية لإسبانيا والمغرب...ناقشنا ''الإرهاب'' و ''الجريمة'' و''الهجرة''

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 13:27 وزيرا الداخلية لإسبانيا والمغرب...ناقشنا الإرهاب و الجريمة والهجرة | بوليتيك
وزيرا الداخلية لإسبانيا والمغرب...ناقشنا ''الإرهاب'' و ''الجريمة'' و''الهجرة''
صرح كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية و نظيره الإسباني ''خوان إغناسيو زويد'' أن المباحثات بينهما تطرقت للعلاقات بين البلدين والمواضيع المشاركة بينهما.

شوف تيفي

صرح كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية و نظيره الإسباني ''خوان إغناسيو زويد'' أن المباحثات بينهما تطرقت للعلاقات بين البلدين والمواضيع المشاركة بينهما.

وأكد الوزيران من خلال تصريحهما لوسائل الإعلام قبل قليل بمقر وزارة الداخلية بالرباط، أن المحاور الرئيسية التي تطرقا إليها بحضور مسؤولين كبار من البلدين، تتعلق بثلاثة محاور رئيسية كبرى وهي ''الإرهاب'' و ''الهجرة'' و ''الجريمة المنظمة العابرة للحدود''، حيث تعهد المسؤولون بوجود عزيمة قوية لحماية مواطني البلدين الجارين من أي إعتداء كيفما كان نوعه.

وأضاف الوزيران أنهما تباحثا حول كيفية حماية شباب الجيل الثاني والثالث المتواجد بإسبانيا، من إستغلال المساجد من طرف بعض الأئمة المتطرفين لشحنهم بالأفكار الإرهابية.

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