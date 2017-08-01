يا ربي السلامة..جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية تيكيون أمس الاثنين، بتنسيق مع عناصر الأمن بإنزكان من إيقاف شخص في عقده الثالث، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية تيكيون أمس الاثنين، بتنسيق مع عناصر الأمن بإنزكان من إيقاف شخص في عقده الثالث، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن طرفي الحادث وبعد جلسة خمرية طيلة ليلة بإحدى الضيعات الفلاحية بحي الجهادية الفلاحية، وقع بينهما خلاف تطور إلى تبادل للضرب والجرح، قام على إثره الجاني بتوجيه ضربة قاتلة بواسطة حجرة متوسطة الحجم، كما قام بتوجيه ضربات أخرى له على مستوى الوجه بواسطة عصا.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن، قد انتقلت إلى موقع الحادث فور علمها حيث تم انتداب سيارة الإسعاف، وتم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة وذلك بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.