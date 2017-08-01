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عندما قرر الملك إعفاء المغاربة من ''عيد الأضحى''

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 12:58 عندما قرر الملك إعفاء المغاربة من عيد الأضحى | بوليتيك
عندما قرر الملك إعفاء المغاربة من ''عيد الأضحى''
كما جرت العادة كل سنة ، يستعد المغاربة كباقي الدول الإسلامية للاحتفال بعيد الأضحى على بعد أيام قليلة، ولا زال راسخا في ذاكرة المغاربة القرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني قبل 20 سنة

"شوف تيفي"

 كما جرت العادة كل سنة ، يستعد المغاربة كباقي الدول الإسلامية للاحتفال بعيد الأضحى على بعد أيام قليلة، ولا زال راسخا في ذاكرة المغاربة القرار الذي اتخذه الملك الراحل الحسن الثاني قبل 20 سنة، فكل من عاش تلك اللحظة التي قضى فيها الملك بإلغاء ذبح الأضحية بسبب سنوات الجفاف التي شهدها المغرب آنذاك، يذكرها كل سنة فليس من السهل أن يتخذ الملك مثل هذا القرار .

 DRففي سنة 1996 وجه الملك الراحل الحسن الثاني خطابا إلى عموم الشعب المغربي، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك عبد الكبير العلوي المدغري، جاء فيه "بسبب سنوات الجفاف الأخيرة التي مرت ببلادنا والتي جعلتنا نعلن السنة الماضية سنة كارثية وطنية .. ومعلوم أن ذبح الأضحية سنة مؤكدة لكن إقامتها في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يتسبب في ضرر محقق، بسبب ما سينال الماشية من إتلاف وما سيطرأ على أسعارها من ارتفاع يضر بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا لاسيما ذوي الدخل المحدود، نهيب بشعبنا العزيز ألا يقيم شعيرة ذبح أضحية العيد في هذه السنة للضرورة".

ومما لازال راسخا في ذاكرة المغاربة أيضا قراراتخذه الحسن الثاني قبل سنة 1996 بحيث أمر بعدم ذبح أضحية العيد سنة 1963، حين كان المغرب يعيش أزمة اقتصادية خانقة في أوج حرب الرمال التي خاضها ضد الجزائر، وفي سنة 1981 ضرب المغربَ جفافٌ غير مسبوق، كان من تبعاته نفوق ما لا يحصى من رؤوس الأغنام، لذلك قرر الحسن الثاني منع العيد.

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