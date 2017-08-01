وزيرا الداخلية لإسبانيا والمغرب...هناك تنسيق أمني تام بين البلدين ﻿

كشف وزيرا الداخلية للمملكتين المغربية والإسبانية، عن وجود تنسيق تام وكامل بين الأجهزة الأمنية في البلدين لحماية حدودهما من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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كشف وزيرا الداخلية للمملكتين المغربية والإسبانية، عن وجود تنسيق تام وكامل بين الأجهزة الأمنية في البلدين لحماية حدودهما من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.



وأشاد الوزيران قبل قليل، من خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة الداخلية بالرباط، بالعلاقات بين البلدين الذين تجمعهما علاقات تاريخية متينة تعززها الروابط بين الأسرتين الملكيتين بكل من المغرب وإسبانيا.



وأثنى الوزيران في كلمتيهما بالمناسبة، عن التنسيق الأمني بين البلدين الجارين، حيث أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت عن إدانة المملكة المغربية للهجمات الإرهابية التي إستهدفت مدينة برشلونة مخلفة 16 قتيلا والعديد من المصابين.

من جهته، أكد وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويد، أن التنسيق بين البلدين مكن من تفكيك عدة خلايا إرهابية، مشيدا هو الاخر بالتنسيق الأمني الذي وصفه بالنموذجي بين دول البحر الأبيض المتوسط.