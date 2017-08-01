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عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة إرغام مريض على إخراج مال من شباك اوتوماتيكي قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 12:20 عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة إرغام مريض على إخراج مال من شباك اوتوماتيكي قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف | بوليتيك
عاجل.. وزارة الصحة تكشف حقيقة إرغام مريض على إخراج مال من شباك اوتوماتيكي قبل نقله بواسطة سيارة إسعاف
قدمت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حسب وزارة الصحة، توضيحات حول سيارة اسعاف تنقل مريضا إلى شباك أتوماتيكي لسحب مبلغ من المال.

"شوف تيفي"

قدمت المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حسب وزارة الصحة، توضيحات حول سيارة اسعاف تنقل مريضا إلى شباك أتوماتيكي لسحب مبلغ من المال.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تداولت بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو حول سيارة إسعاف تنقل مريضا إلى شباك أوتوماتيكي لسحب مبلغ من المال.
وأوضح البلاغ بأن مساء يوم الخميس 24 غشت 2017 حوالي الساعة 12 ليلا طلب شخص يحمل جنسية إسبانية، كان نزيلا بأحد الفنادق بمدينة طنجة، سيارة إسعاف خاصة، لنقله إلى إحدى المصحات الخاصة قصد استشارة طبية، وبعد إجراء الفحص الطبي بهذه المصحة، تبين أن حالته لا تستدعي الاستشفاء، حينها طلب هذا الشخص أن ينقل إلى مدينة سبتة.

وأشار البلاغ أن المسؤول عن سيارة الإسعاف التابعة للقطاع الخاص، أكد أن نقل المعني بالأمر إلى الشباك الأوتوماتيكي كان نزولا عند رغبته في سحب مبلغ من المال، خاصة أن حالته الصحية، بعد الاستشارة الطبية، كانت لا تدعو إلى الاستشفاء.
وشدد بلاغ الوزارة بأن المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تؤكد أن سيارة الإسعاف غير تابعة لوزارة الصحة، بل هي تابعة للقطاع الخاص المرخص لها من طرف الجماعة الترابية طبقا لمقتضيات القانون. كما أن مصالح المديرية الجهوية للصحة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع، موضحة أي "الوزارة" بأنها راسلت الجماعة الترابية المعنية لتعميق البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت وزارة الصحة، بأنها تقدمت بقانون جديد فيما يخص النقل الصحي، والذي يلح على ضرورة توفر سيارات الإسعاف الطبي على مواصفات مضبوطة وتجهيزات بيوطبية أساسية، إلى جانب الموارد البشرية المختصة بحسب الحالة الصحية للمريض وغيرها من الضوابط والإجراءات الواجب توفرها في النقل الصحي، وهذا القانون يستوجب جعل الترخيص والتتبع والمراقبة من اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاصات الجماعة الترابية.

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المغرب شوف تيفي سحب مبلغ مالي سيارة إسعاف شباك أوتوماتيكي

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