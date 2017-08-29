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مثير وبالصورة.. الشيخ التطواني المثير: التكبير الجماعي في العيد بدعة لا أصل لها

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 12:05 مثير وبالصورة.. الشيخ التطواني المثير: التكبير الجماعي في العيد بدعة لا أصل لها | مجتمع
مثير وبالصورة.. الشيخ التطواني المثير: التكبير الجماعي في العيد بدعة لا أصل لها
أفاد الشيخ التطواني المثير للجدل رضوان عبد السلام، أن التكبير الجماعي في العيد هو بدعة، ولا أصل لها في السنة النبوية أو الكتاب.

"شوف تيفي"

أفاد الشيخ التطواني المثير للجدل رضوان عبد السلام، أن التكبير الجماعي في العيد هو بدعة، ولا أصل لها في السنة النبوية أو الكتاب.

وأوضح الشيخ المذكور من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بالفايسبوك، أن للشيخ بوخبزة كتابا في الموضوع بعنوان " إبراز الشناعة المتجلية في المساعي الحميدة في إستنباط مشروعية الذكر جماعة"، والذي رد فيه على كتاب آخر بخصوص المساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذكر الجماعي.

واستدل الشيخ التطواني بحديث نبوي شريف ليؤكد بأن التكبير الجماعي خلال العيد بدعة، قائلا "اعتاد الناس على الذِّكْرِ الجماعي يوم العيد وهذا لا أصل له في السنة النبوية وقد قَالَ ﷺ : [مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ] رواه مسلم..يعني : أي واحد ابتدع في الدين بدعة فهي مردودة عليه."

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المغرب شوف تيفي التكبير الجماعي الذكر الجماعي رضوان بن عبد السلام

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