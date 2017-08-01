مثير..مغربي هدد بتسميم الإيطاليين والقيام بأعمال عنف بالفاتيكان..وها شنو وقع ﻿

كشفت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان لها، يوم امس الاثنين، عن طرد مواطن مغربي قال سابقا إنه سيرتكب أعمال عنف بدولة الفاتيكان، وسيعمد إلى تسميم شبكة مياه روما''.

"شوف تيفي"



كشفت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان لها، يوم امس الاثنين، عن طرد مواطن مغربي قال سابقا إنه سيرتكب أعمال عنف بدولة الفاتيكان، وسيعمد إلى تسميم شبكة مياه روما".

وحسب مصادر إعلامية عالمية فقد أكدت الداخلية الإيطالية في بيان لها، أن مغربيا يبلغ من العمر 37 عاما، اعتقل بتهمة ارتكاب جرائم، مشيرة إلى أن إدارة السجون بإيطاليا، وضعته في المستوى الأول من الخطورة، بسبب تعبيره سابقا عن فرحته الكبيرة بعد الهجوم على متحف باردو في تونس، والذي اعتبره ردا عادلا على التدخل العسكري للتحالف الدولي في الدول الإسلامية.

وأكدت وزارة الداخلية في هذا البيان، طردها للمغربي عبر طائرة أقلعت من مطار روما، مشيرة إلى أن عدد المطرودين إلى غاية 2017 وصل إلى 71 شخصا.