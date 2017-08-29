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بالصور.. نايضة في البرنوصي بين القوات العمومية و''شناقة''..وها شنو واقع

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 11:12 بالصور.. نايضة في البرنوصي بين القوات العمومية وشناقة..وها شنو واقع | مجتمع
بالصور.. نايضة في البرنوصي بين القوات العمومية و''شناقة''..وها شنو واقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حالة من الفوضى شهدتها شوارع حي البرنوصي، أمس الاثنين، بسبب حملة تحرير الملك العمومي من أفراد القوات العمومية، عقب احتلاله من طرف العشرات من ''الشناقة''، الذين اختاروا بيع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حالة من الفوضى شهدتها شوارع حي البرنوصي، أمس الاثنين، بسبب حملة تحرير الملك العمومي من أفراد القوات العمومية، عقب احتلاله من طرف العشرات من "الشناقة"، الذين اختاروا بيع أضاحي العيد بالأرصفة وأمام مؤسسات تعليمية.

وأوضح المصدر ذاته أن القوات العمومية والسلطات المحلية، طالبت بائعي الأغنام، بالتوجه إلى "الرحبة"، مؤكدين لهم بأن رفضهم الاستجابة لهذا الطلب سينتهي بحجز رؤوس الماشية المعروضة للبيع.

وأكد المصدر ذاته إلى أن السلطات المحلية من المنتظر أن تمنع خلال السنة المقبلة بيع أضاحي العيد بشكل نهائي في "الكراجات"، موضحا أن المكان الوحيد الذي سيكون مخصصا لبيع الأضاحي هو "الرحبة".

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