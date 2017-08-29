مثير وبالصورة..البوليسي الشهير هشام ملولي طلع ليه الدم بسبب الشرطية ''البوكوصة'' في فاس..وها شنو قال ﻿

كشف الشرطي الشهير هشام ملولي عبر تدوينة له بحسابه بالفايسبوك، عن غضبه الشديد بسبب ظهور إشاعات حول الشرطية ''نزهة'' ابنة مدينة فاس، الشهيرة بـ ''البوكوصة''.

"شوف تيفي"

كشف الشرطي الشهير هشام ملولي عبر تدوينة له بحسابه بالفايسبوك، عن غضبه الشديد بسبب ظهور إشاعات حول الشرطية "نزهة" ابنة مدينة فاس، الشهيرة بـ "البوكوصة".

وأوضح ملولي أن هناك أخبارا تم تداولها تتهم "نزهة" بالخيانة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعد من أفضل الشرطيات بمدينة فاس، وما تعرضت له من إشاعات، كان بسبب خدمتها للوطن والمواطنين.

وكتب ملولي في تدوينته "بالنسبة الأخبار السيئة دغيا تتروج اتهامات بدون دليل بدون أي حاجة توثق هذا الإتهام ديال الخيانة ... نزهة من أحسن الشرطيات الدراجيات بمدينة فاس حيث تتقوم بالعمل ديالها على أحسن وجه وتعطي المثال للمرأة المغربية القوية وناس فاس تتعرفها مزيان وتشهد ليها بهادشي ... ولكن الحاجة الخايبة فالمغرب أنه أي واحد ناجح فحياتو تيبغيو يهرسوه ولكن نزهة هادشي عادي كملي خدمتك كلنا من أجل خدمة الوطن والمواطنين".