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السيبة...''ولد الفشوش'' يكسر زجاج سيارة أمام مركز للشرطة بحي الولفة وسط إستغاتة الساكنة

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 03:13 السيبة...ولد الفشوش يكسر زجاج سيارة أمام مركز للشرطة بحي الولفة وسط إستغاتة الساكنة | بوليتيك
السيبة...''ولد الفشوش'' يكسر زجاج سيارة أمام مركز للشرطة بحي الولفة وسط إستغاتة الساكنة
قام شاب قبل قليل من ليلة الإثنين-الثلاثاء، ببث الرعب وسط قاطني المجمع السكني الفردوس المجاورين لمركز الشرطة بحي الألفة، حيث قام بتكسير سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة أمام مركز الشرطة بواسطة آلة

''شوف تيفي''

قام شاب قبل قليل من ليلة الإثنين-الثلاثاء، ببث الرعب وسط قاطني المجمع السكني الفردوس المجاورين لمركز الشرطة بحي الألفة، حيث قام بتكسير سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة أمام مركز الشرطة بواسطة آلة حادة.

وقد عاينت "شوف تيفي" إقدام الشاب على تكسير زجاج السيارة وسط صراخ وتحديه لرجال الشرطة بالظهور، ما إضطر الساكنة إلى الإستيقاظ وسط إستهجان لغياب الشرطة الذين تركوا الأضواء مشتعلة بمقرها من دون أن يظهر أي عنصر أمني.

ومباشرة بعد تكسيره لزجاج السيارة قام بمهاجمة إحدى الفتيات التي تم تهريبها من طرف الساكنة التي لم تفهم لحدود اللحظة سبب إقدام المعني بالأمر الذي حضر بسيارة فاخرة حاملا هاتفا خلويا يتحدث فيه بصوت عال و مهددا كل من طلب منه التوقف عن إيقاظ الأطفال والشيوخ والمرضى من نومهم.

 

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