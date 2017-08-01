 وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مبادرة تضامنية لشراء اضحية العيد الاضحى لللاسر الفقيرة | بووز

مبادرة تضامنية لشراء اضحية العيد الاضحى لللاسر الفقيرة

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى | بووز

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد | بووز

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم | بوليتيك

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان | دولي

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان

شوفو الإسم اللي ختار مول الفايسبوك لبنتو | نت 2.0

شوفو الإسم اللي ختار مول الفايسبوك لبنتو

بالصور.. بسبب السرعة المفرطة شوفو شنو دارو المسافرين لسائق الحافلة | مجتمع

بالصور.. بسبب السرعة المفرطة شوفو شنو دارو المسافرين لسائق الحافلة

خطير وبالصور..مشرمل يطعن شرطيا بسيف بمدينة المحمدية+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مشرمل يطعن شرطيا بسيف بمدينة المحمدية+تفاصيل جد مروعة

الأشخاص المشغولون على الدوام يتمتعون بنوم أفضل وقوة عقلية جيدة‎ | منوعات

الأشخاص المشغولون على الدوام يتمتعون بنوم أفضل وقوة عقلية جيدة‎

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 01:46 وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم | بوليتيك
وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم
قام وزير الصحة الحسين الوردي، يومه الاثنين بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، بتسليم 7 سيارات إسعاف جديدة و80 طنا من الأدوية و200 كرسي متحركة لفائدة مراكز صحية متواجدة في مختلف الجماعات الترابية بإقليم

''شوف تيفي'':

قام وزير الصحة الحسين الوردي، يومه الاثنين بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، بتسليم 7 سيارات إسعاف جديدة و80 طنا من الأدوية و200 كرسي متحركة لفائدة مراكز صحية متواجدة في مختلف الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة.

وقال الوردي، في تصريح للصحافة، إن هذه المستلزمات الطبية والأدوية التي تم تسليمها، والتي تنضاف إلى مبادرة مماثلة جرت في شهر يوليوز المنصرم (5 سيارات إسعاف و20 طن من الأدوية)، ستمكن المرضى المنحدرين من القرى والمناطق النائية بهذا الإقليم من الاستفادة من خدمات النقل الصحي الاستعجالي في ظروف سليمة وآمنة.

وأضاف أن هذه المستلزمات من شأنها أن تعزز العرض الصحي على صعيد إقليم الحسيمة، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة الرامية إلى جعل العلاجات اللازمة في متناول الساكنة المستهدفة.

وأوضح ، في هذا الصدد، أن هذه الكميات الهامة من الأدوية والمستلزمات الطبية ستسلم إلى مندوبية وزارة الصحة بإقليم الحسيمة لتوزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية الحضرية والقروية، لا سيما لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود.

وأكد الوزير أن من شأن حيازة هذه المستلزمات الجديدة أن يساهم في تيسير الولوج إلى العلاج وتحسين جودته لفائدة المرضى، لافتا إلى أنها تندرج في إطار برنامج التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط". وأوضح أن الأدوية التي تم تسليمها خاصة بعلاج أمراض القلب والشرايين ومرض السكري ومرض الربو والأمراض العقلية والنفسية ومرض الثلاسيميا والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب ومضادات الحمى والصداع وعلاج قرحة المعدة وأمراض القصور الكلوي، فضلا عن الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالولادة، وغيرها من الأدوية الحيوية الأساسية.

من جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة بطنجة – تطوان – الحسيمة السيد نور الدين ملموز أن الهدف من تسليم هذه الأدوية والمستلزمات الطبية يتمثل، على الخصوص، في تقريب الخدمات الطبية وتحسين جودتها وتيسير الولوج إليها لفائدة الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة لفائدة النساء الحوامل وأطفالهن، مشيرا في هذا الصدد إلى الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى الحد من الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال.

من جهته، أبرز المسؤول عن الصيدلية المركزية بوزارة الصحة السيد عبد الرحيم قريب أن تسليم هذه الكميات من الأدوية يندرج في سياق تفعيل استراتيجية وزارة الصحة التي تتوخى تزويد مختلف الأقاليم والجهات بالأدوية والمستحضرات الصيدلية، لافتا إلى أن الوزارة لا تدخر أي جهد للتكفل بالمرضى، وذلك في أفضل الشروط.

وكان وزير الصحة قد أفاد، اليوم بإمزورن (إقليم الحسيمة)، بأن تقدم أشغال بناء مستشفى القرب الجديد، متعدد التخصصات، بجماعة إمزورن بلغ 80 في المئة. وأوضح السيد الوردي، الذي قام بزيارة ورش بناء هذا المستشفى رفقة عامل الإقليم ومنتخبين وبرلمانيين، في تصريح للصحافة، أنه سيتم الانتهاء من بناء هذه المنشأة الصحية الهامة، التي سيكلف إنجازها 63 مليون درهم، في متم السنة الجارية. وستتوفر هذه البنية الاستشفائية، التي تمتد على مساحة 3 هكتارات وتبلغ طاقتها الاستيعابية 45 سريرا، على معدات طبية حديثة، من بينها جهاز سكانير عالي الجودة. وستضم العديد من الوحدات، من بينها وحدة للطب، ووحدة لصحة الأم والطفل، وأخرى للجراحة، فضلا عن مصلحة للمستعجلات ووحدة للفحص بالأشعة.

كما سيتم تجهيز هذا المستشفى بمركبين جراحيين وقاعة للاستشارات الطبية الخارجية ووحدة للتعقيم وجهاز سكانير عالي الجودة ومستودع للأموات ومشرحة وصيدلية، فضلا عن مركز لتصفية الدم بطاقة استقبال تبلغ 60 مريضا، وب 22 

آلة لتصفية الدم، وفق معطيات قدمت بالمناسبة

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحسيمة اوردي وزير الصحة مستشفيات.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وهبي لشوف تيفي...قانون هيئة المناصفة محافظ وخمس البرلمانيين يطعنون فيه أمام المحكمة الدستورية | بوليتيك

وهبي ''لشوف تيفي''...قانون هيئة المناصفة ''محافظ'' وخمس البرلمانيين يطعنون فيه أمام المحكمة الدستورية

انفراد وبالفيديو . آيت يدر لم ألعب أي دور للوساطة في حراك الريف وكل مايروج كذب... والأهم بالنسبة لي هو استقرار الوطن | بوليتيك

انفراد وبالفيديو .'' آيت يدر'' لم ألعب أي دور للوساطة في حراك الريف وكل مايروج كذب... والأهم بالنسبة لي هو استقرار الوطن

عاجل:بلاغ عام للمغاربة من وزارة الداخلية بخصوص عيد الأضحى | بوليتيك

عاجل:بلاغ عام للمغاربة من وزارة الداخلية بخصوص عيد الأضحى

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة | بوليتيك

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 37 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 29 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 29 غشت 2017

شوف الصحافة : زيادات جديدة في رسوم الحج | شوف الصحافة

شوف الصحافة : زيادات جديدة في رسوم الحج

عندما يبكي الرجال..نداء جد مؤثر من أب جْراو عليه من الخدمة..تعرضت للطرد التعسفي وجيت من مراكش لكازا بلا فلوس..للمساعدة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال..نداء جد مؤثر من أب جْراو عليه من الخدمة..تعرضت للطرد التعسفي وجيت من مراكش لكازا بلا فلوس..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مبادرة تضامنية لشراء اضحية العيد الاضحى لللاسر الفقيرة | بووز
منذ 4 دقائق

مبادرة تضامنية لشراء اضحية العيد الاضحى لللاسر الفقيرة

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى | بووز

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد | بووز

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم | بوليتيك

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.