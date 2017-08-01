عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان ﻿

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه شمال اليابان في اجراء وصفه مسؤول ياباني بـ''تهديد جدي وغير مسبوق''.

''شوف تيفي'' ''وكالات''

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه شمال اليابان في اجراء وصفه مسؤول ياباني بـ"تهديد جدي وغير مسبوق".

وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريبا من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كم شرق منطقة كيب إريمو في جزيرة هوكيدو.

وحذرت الحكومة اليابانية من أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يتجه صوب شمال اليابان.

وردا على عملية إطلاق الصاروخ، شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب الياباني.

من جهته، أعلن متحدث باسم الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، قذيفة قاتلة من منطقة قرب بيونغ يانغ شرقا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا غير محدد الطراز نحو شرق البحر في غضون الساعة 5:57 صباح الثلاثاء، في منطقة سون آن في مدينة بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.