 عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى | بووز

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد | بووز

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم | بوليتيك

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان | دولي

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان

شوفو الإسم اللي ختار مول الفايسبوك لبنتو | نت 2.0

شوفو الإسم اللي ختار مول الفايسبوك لبنتو

بالصور.. بسبب السرعة المفرطة شوفو شنو دارو المسافرين لسائق الحافلة | مجتمع

بالصور.. بسبب السرعة المفرطة شوفو شنو دارو المسافرين لسائق الحافلة

خطير وبالصور..مشرمل يطعن شرطيا بسيف بمدينة المحمدية+تفاصيل جد مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مشرمل يطعن شرطيا بسيف بمدينة المحمدية+تفاصيل جد مروعة

الأشخاص المشغولون على الدوام يتمتعون بنوم أفضل وقوة عقلية جيدة‎ | منوعات

الأشخاص المشغولون على الدوام يتمتعون بنوم أفضل وقوة عقلية جيدة‎

تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 01:38 عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان | دولي
عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان
نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه شمال اليابان في اجراء وصفه مسؤول ياباني بـ''تهديد جدي وغير مسبوق''.

''شوف تيفي'' ''وكالات''

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه شمال اليابان في اجراء وصفه مسؤول ياباني بـ"تهديد جدي وغير مسبوق".

وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن الصاروخ الكوري الشمالي انشطر إلى 3 أجزاء وسقط قريبا من المياه اليابانية، مشيرة إلى أنه سقط على بعد 1180 كم شرق منطقة كيب إريمو في جزيرة هوكيدو.

وحذرت الحكومة اليابانية من أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يتجه صوب شمال اليابان.
وردا على عملية إطلاق الصاروخ، شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على أنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الشعب الياباني.

من جهته، أعلن متحدث باسم الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، قذيفة قاتلة من منطقة قرب بيونغ يانغ شرقا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في كوريا الجنوبية، إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا غير محدد الطراز نحو شرق البحر في غضون الساعة 5:57 صباح الثلاثاء، في منطقة سون آن في مدينة بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اليابان كوريا الصواريخ بيونغ يانغ شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي | دولي

تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي

مثير..ضبط حجاج متنكرين في ملابس نسائية حاولوا دخول مكة المكرمة+تفاصيل مثيرة | دولي

مثير..ضبط حجاج متنكرين في ''ملابس نسائية'' حاولوا دخول مكة المكرمة+تفاصيل مثيرة

مثير وبالفيديو..أول دمية بشرية تتجول بشوارع هذه المدينة | دولي

مثير وبالفيديو..أول دمية بشرية تتجول بشوارع هذه المدينة

بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب عطر قاتل | دولي

بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب ''عطر'' قاتل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 33 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 29 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 29 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 29 غشت 2017

شوف الصحافة : زيادات جديدة في رسوم الحج | شوف الصحافة

شوف الصحافة : زيادات جديدة في رسوم الحج

عندما يبكي الرجال..نداء جد مؤثر من أب جْراو عليه من الخدمة..تعرضت للطرد التعسفي وجيت من مراكش لكازا بلا فلوس..للمساعدة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال..نداء جد مؤثر من أب جْراو عليه من الخدمة..تعرضت للطرد التعسفي وجيت من مراكش لكازا بلا فلوس..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى | بووز
منذ 6 دقائق

بلاغ وزارة الداخلية حول تنقل المسافرين لقضاء عطلة عيد الأضحى

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد | بووز

نصائح مهمة لاختيار أضحية العيد

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم | بوليتيك

وزير الصحة يشرف بالحسيمة على تسليم سيارات إسعاف وأدوية وكراسي متحركة لمراكز صحية في الإقليم

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان | دولي

عاجل وخطير...كوريا الشمالية تطلق صاروخ في إتجاه شمال اليابان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.