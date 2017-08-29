خطير وبالصور..مشرمل يطعن شرطيا بسيف بمدينة المحمدية+تفاصيل جد مروعة ﻿

شهدت منطقة القصبة بالمحمدية يومه الاثنين، وقوع حادث جد خطير، بطله ''مشرمل

"شوف تيفي"

شهدت منطقة القصبة بالمحمدية يومه الاثنين، وقوع حادث جد خطير، بطله "مشرمل"، وجه ضربة بواسطة سيف إلى رجل شرطة يرتدي لباسه الرسمي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فقد، كانت دورية أمن، تحاول اعتقال "المشرمل" الذي كان في حالة تخدير وهو يعربد بالمنطقة المذكورة، وخلال عملية الإيقاف، وجه هذا الأخير ضربة بواسطة سيف ليد الشرطي.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر، بينما تم نقل الشرطي المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي الاسعافات الضرورية.