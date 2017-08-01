الأشخاص المشغولون على الدوام يتمتعون بنوم أفضل وقوة عقلية جيدة‎ ﻿

في دراسة أجراها باحثون أمريكيون، تم الكشف على أن النوم عند الإنسان يتحسن ويكون أفضل في حال ما إذا كان الشخص مضطرا للذهاب إلى العمل كل صباح.

''شوف تيفي''

في دراسة أجراها باحثون أمريكيون، تم الكشف على أن النوم عند الإنسان يتحسن ويكون أفضل في حال ما إذا كان الشخص مضطرا للذهاب إلى العمل كل صباح.

وأضاف هؤلاء الباحثون أن الأشخاص المشغولين على الدوام، وخاصة أصحاب الأعمال المتعلقة بخطط مستقبلية موضوعة مسبقا، يتمتعون عادة بنوم أفضل من غيرهم.

هذا وأفاد علماء النفس في جامعة تكساس الأمريكية، بأن الإنشغال المستمر يؤدي إلى مجموعة من الفوائد المتعلقة بالدماغ، وبهذا فإن الأشخاص الأكثر انشغالا، يتمتعون بقوة عقلية جيدة.

ولكن الباحثين أوضحوا أن نوعية العمل تحدد الفائدة المترتبة عليها، حيث يقول الخبراء "إن الانشغال بالأعمال دون القدرة على السيطرة عليها، يسبب التوتر والضغط المسبب للإجهاد، وكذلك القلق والاكتئاب وضعف الذاكرة."