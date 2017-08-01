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تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 01:07 تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي | دولي
تنظيم الدولة الإسلامية ينسحب من هذا البلد الإسلامي
انسحب مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية يومه الإثنين من منطقة الجرود على الحدود السورية اللبنانية تنفيذا لإتفاق ينهي وجودهم في هذه المنطقة التي سيطروا عليها قبل ثلاث سنوات، وفق ما أعلن حزب الله.

''شوف تيفي'' : أ.ف.ب

انسحب مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية يومه الإثنين من منطقة الجرود على الحدود السورية اللبنانية تنفيذا لإتفاق ينهي وجودهم في هذه المنطقة التي سيطروا عليها قبل ثلاث سنوات، وفق ما أعلن حزب الله.

يأتي هذا الإنسحاب بعد أسبوع من القتال بين الجيش اللبناني ومسلحي التنظيم الجهادي على الجانب اللبناني من الحدود، وبين الجيش السوري وحزب الله من جهة ومسلحي تنظيم الدولة الاسلامية على الجانب السوري من الحدود، من جهة ثانية.

وبموجب الإتفاق خرج مئات المسلحين مع عائلاتهم من جانبي الحدود على متن حافلات أقلتهم الى محافظة دير الزور في شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وقال الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في خطاب متلفز مساء الاثنين "الأهداف تحققت. لبنانيا، اخراج داعش من الاراضي اللبنانية، كشف مصير الجنود اللبنانيين، تأمين الحدود. هذا تم".

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