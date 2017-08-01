خبر غير سار للمقبلين على تأدية مناسك الحج ﻿

كشفت يومية المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق رسوم جديدة على المغاربة الراغبين في أداء مناسك الحج مشيرة إلى أن قرار تطبيق

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كشفت يومية المساء في عددها ليوم غد الثلاثاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ستشرع ابتداء من السنة المقبلة في تطبيق رسوم جديدة على المغاربة الراغبين في أداء مناسك الحج مشيرة إلى أن قرار تطبيق هذه الرسوم الإضافية يخص الخدمات الإرشادية التي تنظمها الوزارة قبل انطلاق عملية الحج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الزيادة من شأنها أن ترفع من التكاليف الإجمالية التي يؤديها الحجاج وتثير استياء عارما وأكدت المصادر أن قرار الزيادات الجديدة التي سيتم العمل بها ابتداء من موسم الحج المقبل 2018، ستتراوح مابين 400 و 800 درهم إذ سيصبح الحجاج المغاربة ملزمين خلال السنة المقبلة بأداء 800 درهم إضافية إذا اختاروا السفر مع الوكالات التابعة لوزارة الأوقاف.

في حين سيصبح الحجاج الذين يرغبون في السفر مع وكالات أسفار خاصة مطالبين بأداء 400 درهم إضافية.