وهبي ''لشوف تيفي''...قانون هيئة المناصفة ''محافظ'' وخمس البرلمانيين يطعنون فيه أمام المحكمة الدستورية ﻿

لازال قانون 79.14 المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، يثير العديد مم ردود الفعل الغاضبة والرافضة له منذ ظهوره كمشروع قاانون منذ الحكومة السابقة وصولا إلى عرضه على البرلمان الذي

شوف تيفي

لازال قانون 79.14 المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، يثير العديد مم ردود الفعل الغاضبة والرافضة له منذ ظهوره كمشروع قاانون منذ الحكومة السابقة وصولا إلى عرضه على البرلمان الذي صادق عليه بصعوبة بالغة.

وآخر فصول رفض القانون، هو توقيع حوالي 80 نائبا برلمانيا أي "خمس" الأعضاء التي يتشكل منهم المجلس التشريعي، على مذكرة مرفوعة للمحكمة الدستورية، عبارة عن طعن بعدم دستورية االقانون الذي نظمت ضده العديد من الوقفات الإحتجاجية منذ إحالته على البرلمان.

وأكد البرلماني عبد اللطيف وهبي، أن السبب الرئيسي في تقديم الطعن هو "أن القانون لم يرق إلى المستوى الذي أعطاه دستور المملكة إلى هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة".

وأضاف القيادي في حزب "البام" أن القانون " كان أقل مما كان منتظرا ومأمولا من هذه الهيئة الدستورية الي تهتم بقضايا التمييز في المغرب"، موضحا "بأن الميز يهم جميع أطياف المجتمع، كالمرأة، التمييز في الدين وفي اللغة وبالعديد من المجالات كتواجد الأفارقة بالمغرب".

وقال الرئيس السابق لفريق الاصالة والمعاصرة بالبرلمان، أن جميع العناصر السالفة الذكر لم يستطع القانون الذي أعدته الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالقطاع أن يعبر عنها لأنه قانون "محافظ"، بالإضافة إلى كونه لايعبر عن رؤيا واسعة وشاملة لدور المؤسسة الدستورية، أي "هيئة المناصفة"، ولهذا كله توجهنا للمحكمة الدستورية، " لتعيد النظر فربما تكون عندها القليل من الجرأة" على حد تعبير عبد اللطيف وهبي.