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بالصورة.. خليجي يسب المغربيات وكيقارنهم بالبطاطة المقلية وهاشنو قال

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 22:57 بالصورة.. خليجي يسب المغربيات وكيقارنهم بالبطاطة المقلية وهاشنو قال | مجتمع
بالصورة.. خليجي يسب المغربيات وكيقارنهم بالبطاطة المقلية وهاشنو قال
أثارت تدوينة شاب خليجي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك غضب المغاربة بعدما نشر صورة له رفقة إحدى الفتيات المغربيات في وضعية حميمية معلقا عليها بتدوينة مستفزة كتب فيها « سهرتي مع المغربيات في

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 أثارت تدوينة شاب خليجي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك غضب المغاربة بعدما نشر صورة له رفقة إحدى الفتيات المغربيات في وضعية حميمية معلقا عليها بتدوينة مستفزة كتب فيها « سهرتي مع المغربيات في مدينة الدارالبيضاء مع أصدقائي أرخص شيء في المغرب بعد البطاطس المقلية هن المغربيات لهذه الدرجة أنتن تحبن المال، تخيل يا أخي اتجول في كورنيش تطلب مني البنات أن التقط صورة معهن ورقمي الهاتفي لهذه الدرجة ».

تدوينة المدعو فهد العنزي أثارت سخطا عارما من قِبل الرواد المغاربة، معتبرينها مستفزة وتمس بشرف وكرامة المرأة المغربية مطالبين منه إزالة المنشور وتقديم الإعتذار.

 

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