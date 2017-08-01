انفراد وبالفيديو .'' آيت يدر'' لم ألعب أي دور للوساطة في حراك الريف وكل مايروج كذب... والأهم بالنسبة لي هو استقرار الوطن ﻿

خلافا لما ما روجت له بعض وسائل الإعلام حول دخول ''محمد سعيد آيت إيدر'' على الخط في قضية ما بات يعرف بملف ''حراك الريف'' وقضية المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ، نفى الزعيم السياسي اليساري كل ما ينسب إليه

"شوف تيفي"

خلافا لما ما روجت له بعض وسائل الإعلام حول دخول "محمد سعيد آيت إيدر" على الخط في قضية ما بات يعرف بملف "حراك الريف" وقضية المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة ، نفى الزعيم السياسي اليساري كل ما ينسب إليه من أقاويل وتصريحات واعتبرها خالية من الصحة في اتصال هاتفي أجرته معه قناة "شوف تيفي" مساء يومه الإثنين 28 غشت 2017.

وفي هذا الصدد صرح قائلا: " أنا ليس لي أي تدخل وليست لي هناك أي رغبة ، وقيامي بذلك بدافع شخصي سيكون فيه نوع من الفضول "، مستبعدا اقحام نفسه في لعب دور الوساطة حيث أكد "اما الوساطة ديالي ، فأنا لست من خلق ذلك لألعب دور الوساطة.." واستنكر كل ما نسب إليه في هذا الصدد قائلا: "أنا ماعنديش الكواليس ومافخباريش داكشي اللي قالت الصحافة أنا أقرأ كذلك ما يقولون".

واسترسل "المهم بالنسبة الينا هوالأمن والإستقرار في الوطن ونحن في حاجة الى التربية والتكوين والتعليم والشباب يجب أن ينظم ، والحل في نظري هو فتح حوار علني لإيجاد الحلول .."

مؤكدا "أنا ماعنديش الكواليس أنا مافخباريش ماقالته عني الصحافة " مشيرا أن حزبه في مكانة سياسية لا تسمح له للقيام بدور مهم في حراك الريف خلاف الأحزاب الأخرى بما في ذلك المشاركة في الحكومة "أنا في حزب محدود يمكن أن أعطي وجهة نظري أما القيام بشيء آخر فليس من مستواي".