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مثير..ضبط حجاج متنكرين في ''ملابس نسائية'' حاولوا دخول مكة المكرمة+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 22:16 مثير..ضبط حجاج متنكرين في ملابس نسائية حاولوا دخول مكة المكرمة+تفاصيل مثيرة | دولي
مثير..ضبط حجاج متنكرين في ''ملابس نسائية'' حاولوا دخول مكة المكرمة+تفاصيل مثيرة
كشفت وسائل إعلام سعودية، ليلة يومه الاثنين، أن الأجهزة الأمنية السعودية ضبطت في مدينة الطائف أفرادًا ''يمتهنون تهريب الحجاج متنكرين بملابس نسائية''، إلى داخل مكة المكرمة.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام سعودية، ليلة يومه الاثنين، أن الأجهزة الأمنية السعودية ضبطت في مدينة الطائف أفرادًا "يمتهنون تهريب الحجاج متنكرين بملابس نسائية"، إلى داخل مكة المكرمة.

وحسب موقع "الوطن" فقد نقلت تقارير عن مسؤول أمني في شرطة الطائف قوله: إن الأجهزة الأمنية، في المدينة الواقعة غربي السعودية، أحبطت عمليات تهريب حجاج "متنكرين بملابس نسائية" إلى داخل المدينة المقدسة عبر عدد من المنافذ البرية، بقيادة أفراد، لم تُفصح عن هوياتهم.

وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول أكد رصد الأجهزة الأمنية أساليب مختلفة، يتبعها البعض للتخفي من رجال الأمن، وتجاوز نقاط التفتيش، في محاولة لدخول المدينة المقدسة وأداء المناسك.

وأكد ذات المصدر أن العديد من حجاج الداخل السعودي، يقومون بالتسلل لداخل المدينة المقدسة لأداء مناسك الحج، نظرًا لعدم حصولهم على تصاريح الحج.

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المغرب شوف تيفي حجاج مكة المكرمة الحجاج رجال الأمن مسؤول أمني

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