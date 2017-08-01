مثير : مؤذن هو سباب المضاربة والتشرميل بوسط مسجد فاس وهذه التفاصيل.. ﻿

بعدما توصلت قناة ''شوف تيفي'' بفيديو خطير جدا يوثق لحظة تضارب وتراشق بين المصلين بالعصي ورافعات القرآن الخشبية، صبيحة هذا اليوم بمسجد المصطفى زواغة حي بنزاكور احد مساجد العاصمة العلمية بفاس .

"شوف تيفي"

بعدما توصلت قناة "شوف تيفي" بفيديو خطير جدا يوثق لحظة تضارب وتراشق بين المصلين بالعصي ورافعات القرآن الخشبية، صبيحة هذا اليوم بمسجد المصطفى زواغة حي بنزاكور احد مساجد العاصمة العلمية بفاس .



أفادت مصادر محلية لقناة "شوف تيفي" أن المسجد الذي تحول الى حلبة للملاكمة فجر اليوم بين المصلين وتبادل السب والقذف يعرف تسيبا كبيرا خلال الشهور الأخيرة وخلافا كبيرا بين أعضاء الجمعية الذين يدبرون شؤون المسجد .



هذا وقد تفجر الخلاف الواقع بينهم قبيل فجر اليوم بعدما تقدم أحد المصلين لأذان الفجر قبل وقته المحدد ب 15 دقيقة ، مما أثار ضجة كبيرة واستغراب الساكنة، ليتحول ذلك لمشاهد غريبة وغير مسبوقة داخل المساجد .