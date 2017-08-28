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فضيحة وبالصورة..مشاركة مغربية في مسابقة خاصة بملكات الجمال تخرج عن صمتها..وها شنو قالت

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 19:42 فضيحة وبالصورة..مشاركة مغربية في مسابقة خاصة بملكات الجمال تخرج عن صمتها..وها شنو قالت | مجتمع
فضيحة وبالصورة..مشاركة مغربية في مسابقة خاصة بملكات الجمال تخرج عن صمتها..وها شنو قالت
وصفت إحدى المشاركات في مسابقة خاصة بملكات الجمال بالمغرب، هذه المسابقة بالتفاهة، داعية بعض النشطاء إلى التوقف عن توجيه أسئلة لها بخصوص هذه المسابقة.

''شوف تيفي''

وصفت إحدى المشاركات في مسابقة خاصة بملكات الجمال بالمغرب، هذه المسابقة بالتفاهة، داعية بعض النشطاء إلى التوقف عن توجيه أسئلة لها بخصوص هذه المسابقة.

وكشفت هذه المشاركة بأن المسابقة تعرف بعض الأمور المثيرة، ويتعلق الأمر ببيع الوهم للمرشحات بها، قائلة ''ما تبقاوش تيقو في أشخاص ماشي أهل للثقة وتخليوهم يبيعو ليكم الوهم..ولي بغا الشهرة يوصل للحلم ديالو را ممكن يوصل ليه بوحدو بلا هاد المسابقات ديال جوج دريال ''.

وتفاعل بعض النشطاء مع تدوينة المشاركة، مؤكدين أن بعض المسابقات الخاصة بملكات الجمال تعرف فضائح، تتمثل في استغلال حلم المشاركات في الشهرة بطريقة غير احترافية قد تدمر حياتهم أحيانا.

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