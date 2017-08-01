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خطير..بنت الفشوش تدهس مصلين مباشرة بعد مغادرته المسجد بالبيضاء..وسقوط قتيل

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 18:55 خطير..بنت الفشوش تدهس مصلين مباشرة بعد مغادرته المسجد بالبيضاء..وسقوط قتيل | حوادث و حقوق
خطير..بنت الفشوش تدهس مصلين مباشرة بعد مغادرته المسجد بالبيضاء..وسقوط قتيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن ''بنت الفشوش''، تقود سيارة بسرعة جنونية، دهست فجر أمس الأحد، مصلين مباشرة بعد مغادرتهم لمسجد يوجد بحي لافيليت بالبيضاء، ما تسبب في مقتل أحدهم على الفور.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن "بنت الفشوش"، تقود سيارة بسرعة جنونية، دهست فجر أمس الأحد، مصلين مباشرة بعد مغادرتهم لمسجد يوجد بحي لافيليت بالبيضاء، ما تسبب في مقتل أحدهم على الفور.

وحسب المصدر ذاته فإن "بنت الفشوش" كانت رفقة صديقتها داخل سيارة من نوع "بيكانتو" وهما في حالة غير طبيعية، ودهست شخصا وخلال محاولتها الفرار، دهست مصلين بطريقة مروعة ما تسبب في مقتل أحدهم ونجاة الآخرين من موت محقق.

وأضاف المصدر ذاته أن مصلحة الحوادث بالحي المحمدي عين السبع، حلت بمكان الحادث، وأوقفت السائقة وزميلتها، قبل أن يتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، مشيرا إلى أن الموقوفتين سيتم تقديمهما غدا الثلاثاء إلى المحكمة الزجرية بتهم السكر والسياقة في حالته والتسبب في حادثة مميتة ومحاولة الفرار.

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المغرب شوف تيفي بنت الفشوش الحي المحمدي البيضاء بيكانتو

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