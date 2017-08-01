خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش ﻿

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت، التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، أمس الأحد، مرتكب سرقة استهدف وكالة لتحويل الأموال بدوار سيدي موسى، في الجماعة القروية لتاسلطانت.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت، التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، أمس الأحد، مرتكب سرقة استهدف وكالة لتحويل الأموال بدوار سيدي موسى، في الجماعة القروية لتاسلطانت.

وعلم لدى السلطات المحلية لولاية جهة مراكش آسفي أن التحقيق كشف أن الفاعل وشريكا له استغلا يوم عطلة نهاية الأسبوع، لفتح ثقب في جدار الوكالة واستوليا على خزنة حديدية بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات قادت الى اكتشاف الخزنة المسروقة مطمورة في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، على بعد كيلومترين من الوكالة المسروقة، مضيفا أنه تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق.

وقال ان المتهم أحيل على القضاء بتعليمات من النيابة العامة، بينما يتواصل البحث عن شريكه الذي تم تحديد هويته.