 خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت | بووز

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة | بوليتيك

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش | حوادث و حقوق

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس عصرية قصيرة خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف | بوليتيك

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف

حصري..هذه هوية المغربيتين ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة | مجتمع

حصري..هذه هوية المغربيتين ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة

مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف | بوليتيك

مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف

بالصورة..سميرة سعيد بزفاف الفنانة جنات | ثقافة و فنون

بالصورة..سميرة سعيد بزفاف الفنانة جنات

يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء

بالصور..الصنهاجي محيح في الصحراء المغربية | ثقافة و فنون

بالصور..الصنهاجي محيح في الصحراء المغربية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 18:16 خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش | حوادث و حقوق
خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش
أوقفت عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت، التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، أمس الأحد، مرتكب سرقة استهدف وكالة لتحويل الأموال بدوار سيدي موسى، في الجماعة القروية لتاسلطانت.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أوقفت عناصر الدرك الملكي بتاسلطانت، التابعة للقيادة الجهوية بمراكش، أمس الأحد، مرتكب سرقة استهدف وكالة لتحويل الأموال بدوار سيدي موسى، في الجماعة القروية لتاسلطانت.

وعلم لدى السلطات المحلية لولاية جهة مراكش آسفي أن التحقيق كشف أن الفاعل وشريكا له استغلا يوم عطلة نهاية الأسبوع، لفتح ثقب في جدار الوكالة واستوليا على خزنة حديدية بعد تعطيل كاميرات المراقبة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات قادت الى اكتشاف الخزنة المسروقة مطمورة في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، على بعد كيلومترين من الوكالة المسروقة، مضيفا أنه تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق.

وقال ان المتهم أحيل على القضاء بتعليمات من النيابة العامة، بينما يتواصل البحث عن شريكه الذي تم تحديد هويته.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجماعة القروية مراكش سرقة وكالة لتحويل الأموال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء

خطير..مغاربيون هاجموا سائحا بولنديا واغتصبوا زوجته جماعيا وسط الشاطئ | حوادث و حقوق

خطير..مغاربيون هاجموا سائحا بولنديا واغتصبوا زوجته جماعيا وسط الشاطئ

خلاف حول كوب ماء بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين | حوادث و حقوق

خلاف حول "كوب ماء" بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين

صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. لعبة سحرية غاية في الروعة من إبداع مغربي | بــووز
منذ 15 دقيقة

بالفيديو.. لعبة سحرية غاية في الروعة من إبداع مغربي

مؤثر و بالفيديو..أرملة من فاس معندهاش باش تعيد و تشري الحولي بعدما قتلو ليها راجلها..للمساعدة | بــووز

مؤثر و بالفيديو..أرملة من فاس معندهاش باش تعيد و تشري الحولي بعدما قتلو ليها راجلها..للمساعدة

بالفيديو...ساحر مغربي خطيييير | بــووز

بالفيديو...''ساحر'' مغربي خطيييير

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل | قنوات أخرى

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت | بووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة | بوليتيك

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش | حوادث و حقوق

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس عصرية قصيرة خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف | بوليتيك

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.