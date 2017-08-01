 مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. مبقاوش كيحترمو بيوت الله.. شوفو شنو دارو داخل المسجد | بووز

بالفيديو.. مبقاوش كيحترمو بيوت الله.. شوفو شنو دارو داخل المسجد

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت | بووز

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة | بوليتيك

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش | حوادث و حقوق

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس عصرية قصيرة خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف | بوليتيك

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف

حصري..هذه هوية المغربيتين ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة | مجتمع

حصري..هذه هوية المغربيتين ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة

مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف | بوليتيك

مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف

بالصورة..سميرة سعيد بزفاف الفنانة جنات | ثقافة و فنون

بالصورة..سميرة سعيد بزفاف الفنانة جنات

يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 17:32 مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس عصرية قصيرة خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف | بوليتيك
مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف
رغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث الذي أشرفت عليه مندوبية التخطيط، أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها

شوف تيفي

رغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث الذي أشرفت عليه مندوبية التخطيط، أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل، وهكذا يبدو أن النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن هن عرضة للعنف أكثر من غيرهن.

ويبلغ معدل انتشار العنف بالفضاءات العمومية بالمدن لدى هذه الفئة ℅75,5 مقابل ℅61 لدى اللواتي ترتدين غالبا ''ملابس طويلة'' دون غطاء الرأس و ما يقرب من ℅34 لدى من ترتدين الجلباب أو ما يعادله من اللباس المحلي.

ومن الحقائق الأخرى التي كشف عنها البحث أن الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة، وهكذا، فإن معدل انتشار العنف في الأماكن العامة بالمدن بين النساء السويات (اللواتي لا تعانين من أية إعاقة) لا يزيد إلا بمقدار 6 نقاط مئوية عن مماثله لدى النساء ذوي الاحتياجات الخاصة (℅40,8 مقابل ℅34,7).

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العنف الإعاقة الفضاءات الإحتياجات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة | بوليتيك

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة

مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف | بوليتيك

مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف

مندوبية التخطيط...الزواج عامل مخفف للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، والمعطلات الأكثر تضررا بالمدن | بوليتيك

مندوبية التخطيط...الزواج عامل مخفف للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، والمعطلات الأكثر تضررا بالمدن

مندوبية التخطيط...2.3 مليون إمرأة تعرضن للعنف بالفضاءات العامة بالمدن | بوليتيك

مندوبية التخطيط...2.3 مليون إمرأة تعرضن للعنف بالفضاءات العامة بالمدن

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. لعبة سحرية غاية في الروعة من إبداع مغربي | بــووز
منذ 21 دقيقة

بالفيديو.. لعبة سحرية غاية في الروعة من إبداع مغربي

مؤثر و بالفيديو..أرملة من فاس معندهاش باش تعيد و تشري الحولي بعدما قتلو ليها راجلها..للمساعدة | بــووز

مؤثر و بالفيديو..أرملة من فاس معندهاش باش تعيد و تشري الحولي بعدما قتلو ليها راجلها..للمساعدة

بالفيديو...ساحر مغربي خطيييير | بــووز

بالفيديو...''ساحر'' مغربي خطيييير

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل | قنوات أخرى

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. مبقاوش كيحترمو بيوت الله.. شوفو شنو دارو داخل المسجد | بووز
منذ 9 دقائق

بالفيديو.. مبقاوش كيحترمو بيوت الله.. شوفو شنو دارو داخل المسجد

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت | بووز

بالفيديو.. شفار سرق رجل كبير في السن بشوارع تاوريرت

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية لأشغال مشروع القطار الفائق السرعة | بوليتيك

الوزير عبد القادر عمارة يقوم بزيارة ميدانية رفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش | حوادث و حقوق

خطير.. عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال في مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.