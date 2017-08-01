مندوبية التخطيط... النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن الأكثر عرضة للعنف ﻿

رغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث الذي أشرفت عليه مندوبية التخطيط، أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها

شوف تيفي



رغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث الذي أشرفت عليه مندوبية التخطيط، أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل، وهكذا يبدو أن النساء اللواتي يرتدين ملابس ''عصرية قصيرة'' خارج منازلهن هن عرضة للعنف أكثر من غيرهن.



ويبلغ معدل انتشار العنف بالفضاءات العمومية بالمدن لدى هذه الفئة ℅75,5 مقابل ℅61 لدى اللواتي ترتدين غالبا ''ملابس طويلة'' دون غطاء الرأس و ما يقرب من ℅34 لدى من ترتدين الجلباب أو ما يعادله من اللباس المحلي.

ومن الحقائق الأخرى التي كشف عنها البحث أن الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة، وهكذا، فإن معدل انتشار العنف في الأماكن العامة بالمدن بين النساء السويات (اللواتي لا تعانين من أية إعاقة) لا يزيد إلا بمقدار 6 نقاط مئوية عن مماثله لدى النساء ذوي الاحتياجات الخاصة (℅40,8 مقابل ℅34,7).