حصري..هذه هوية المغربيتين ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المغربيتين، ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة، تنحدران من خارج مدينة الفنيدق وهما متزوجتان وأمهات لأطفال، مشيرا إلى أن جثمانهما تم وضعه بمستودع الأموات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المغربيتين، ضحيتي حادث التدافع بمعبر باب سبتة المحتلة، تنحدران من خارج مدينة الفنيدق وهما متزوجتان وأمهات لأطفال، مشيرا إلى أن جثمانهما تم وضعه بمستودع الأموات بنفس المدينة.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بسيدة من مدينة القنيطرة تبلغ من العمر قيد حياتها 34 عاما، وسيدة أخرى تبلغ من العمر 45 عاما تنحدر من مدينة الشاون.

وأشار ذات المصدر أن المصابات الأربع في هذا الحادث، تتواجدن بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق من بينهن حالة جد حرجة ما بين الحياة والموت.