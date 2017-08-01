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مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 17:26 مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف | بوليتيك
مندوبية التخطيط... ℅18,8 فقط من النساء يبلغن السلطات المختصة بتعرضهن للعنف
كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء بالفضاءات العامة بالمدن (سنة 2009)، أن غالبية مقترفي العنف في الفضاءات العامة هم شباب لا تتعدى أعمارهم 35 سنة كما أن أغلبية الضحايا هن

شوف تيفي

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد النساء بالفضاءات العامة بالمدن (سنة 2009)، أن غالبية مقترفي العنف في الفضاءات العامة هم شباب لا تتعدى أعمارهم 35 سنة كما أن أغلبية الضحايا هن شابات.

ووفق ذات المذكرة، فإن أغلب النساء (℅67,6) يتكلمن مع أحد أفراد الأسرة عن حالة العنف التي تعرضن لها في الأماكن العامة، لكن في المقابل أبان البحث أن إبلاغ السلطات المختصة بهذه الحالات يبقى محدودا ولا يتجاوز نسبة ℅18,8 من مجموع حالات العنف بالفضاءات العامة بالمدن.

وبخصوص الحالات التي تم إبلاغ السلطات بشأنها تأتي الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة في المرتبة الأولى ب ℅43,5 من الحالات، يليها التهديد بالاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (℅37,7) ثم الاعتداءات الجسدية بالصفع والضرب بمختلف أشكاله (℅23,7)، ثم السرقة (℅22,4) وفي الأخير السب والشتم والإهانات ℅7,4.

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