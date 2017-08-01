يا ربي السلامة.. جريمة قتل ثانية تهز حي سيدي مومن بالبيضاء ﻿

اهتز حي سيدي مومن القديم في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شخص كان في حالة غير طبيعية، أصيب على مستوى الرأس عقب قيام شخص بدفعه.

"شوف تيفي"

اهتز حي سيدي مومن القديم في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شخص كان في حالة غير طبيعية، أصيب على مستوى الرأس عقب قيام شخص بدفعه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القتيل، كان يعربد ويهين ساكنة الحي بكلمات نابية وهو ما دفع بالشخص الذي تورط في قتله بالدخول معه في نقاش حاد، جعل هذا الأخير، يقوم في لحظة غضب بدفعه ليسقط القتيل على الرصيف ما تسبب في إصابته بجرح على مستوى الرأس.

وأضاف المصدر ذاته أن القتيل، فارق الحياة وهو في طريقه إلى المستشفى، لتقوم المصالح الأمنية باستدعاء المتورط في الجريمة، بعد أن أبلغته بأنها تريد في الحصول على أقواله فقط على ما وقع، مشيرة إلى أن هذا الأخير ومباشرة بعد وصوله إلى دائرة أمنية، تم إيقافه وإبلاغه بأن الشخص الذي تورط في دفعه فارق الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن سيدي مومن، شهد أمس جريمة قتل بشعة، بطلها شاب أقدم على قتل شقيقه بعد أن وجه له طعنات مميتة على مستوى القلب والرأس.