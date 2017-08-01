خطير..مغاربيون هاجموا سائحا بولنديا واغتصبوا زوجته جماعيا وسط الشاطئ ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية أمس الأحد، أن إيطاليا، اهتزت على وقع جريمة بشعة، تتمثل في تعرض سيدة متزوجة لاغتصاب جماعي أمام أنظار زوجها بشاطئ مدينة ريمني الإيطالية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية أمس الأحد، أن إيطاليا، اهتزت على وقع جريمة بشعة، تتمثل في تعرض سيدة متزوجة لاغتصاب جماعي أمام أنظار زوجها بشاطئ مدينة ريمني الإيطالية.



وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات والتحقيقات التي قامت بها الشرطة الإيطالية تشير إلى أن أربعة مهاجرين مغاربيين من ذوي السوابق، تورطوا في هذا الاغتصاب الجماعي، وذلك بعد جمع العديد من الأدلة كتسجيلات كاميرات المراقبة والبصمات.



وأكدت ذات المصادر أن المغاربيين الأربعة، تورطوا كذلك في الاعتداء على أحد المثليين واغتصابه وسرقة ما بحوزته.