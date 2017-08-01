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مندوبية التخطيط...الزواج عامل مخفف للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، والمعطلات الأكثر تضررا بالمدن

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 16:53 مندوبية التخطيط...الزواج عامل مخفف للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، والمعطلات الأكثر تضررا بالمدن | بوليتيك
مندوبية التخطيط...الزواج عامل مخفف للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، والمعطلات الأكثر تضررا بالمدن
كشفت نتائج البحث الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط بخصوص العنف ضد النساء في الفضاءات العامة، بأن '' الزواج لايبدو دائما عاملا محصنا للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة ولكن يمكن اعتباره على

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كشفت نتائج البحث الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط بخصوص العنف ضد النساء في الفضاءات العامة، بأن '' الزواج لايبدو دائما عاملا محصنا للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة ولكن يمكن اعتباره على الأكثر ''عاملا مخففا''.

ووفق ذات المصدر، فإن معدل انتشار العنف بالنسبة للنساء المتزوجات، بلغ لدى هذه الفئة ℅33,4 مقابل ℅46,3 لدى المطلقات و ℅66,3 لدى العازبات، في حين يبلغ هذا المعدل ℅27 في صفوف الأرامل، على الأرجح بحكم عامل السن.

وتفيد نتائج البحث كذلك أن معدل انتشار العنف بالفضاءات العامة أعلى لدى النساء اللواتي يتوفرن علی مستوى تعلیمي عال مقارنة مع غيرهن، وفي الواقع، كلما ارتفع مستوى تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن، حيث تتراوح هذه النسبة بين ℅29 لدى النساء الحضريات اللواتي لم يسبق لهن ارتياد المدرسة، و ℅40,6 في صفوف اللواتي يتوفرن على مستوى التعليم الابتدائي، و ℅57,9 في صفوف من لديهن مستوى تعليمي عالي.

وإستنادا لذات المصدر، فمعدل انتشار العنف في الفضاءات العامة بالمدن في صفوف العاطلات هو الأعلى مقارنة مع باقي الفئات، إذ يهم امرأتين من أصل كل ثلاث عاطلات، مقابل امرأة واحدة تقريبا من بين امرأتين (%54,5) بالنسبة للواتي يتوفرن على عمل و ℅35,6 في صفوف غير النشيطات (اللواتي لا تعملن ولا تبحثن عن عمل)، إلا أن هذا المعدل الأخير يخفي تفاوتات كبيرة بين مختلف فئات غير النشيطات إذ يبلغ حوالي ℅72 في صفوف التلميذات والطالبات مقابل ثلث (℅33) ربات البيوت.

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معدل انتشار العنف الحليمي النساء النشيطات شوف تيفي

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