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مثير وبالفيديو..أول دمية بشرية تتجول بشوارع هذه المدينة

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 16:12 مثير وبالفيديو..أول دمية بشرية تتجول بشوارع هذه المدينة | دولي
مثير وبالفيديو..أول دمية بشرية تتجول بشوارع هذه المدينة
كشفت وسائل إعلام بأن جولة في شوارع طوكيو، ستمكن من اللقاء مع أول ''لولو هاشيموتو'' أول دمية بشرية في العالم.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام بأن جولة في شوارع طوكيو، ستمكن من اللقاء مع أول ''لولو هاشيموتو'' أول دمية بشرية في العالم.

وحسب موقع ''أورو نيوز''، فقد قامت عارضة أزياء يابانية بارتداء زي كامل لدمية، ووضعت شعرا مستعارا، وقناعا، وجوارب منقوشة، حتى المفاصل البلاستيكية للدمى لم يغفل عنها مصممها، ويعتقد من يراها وكأنه يرى النموذج البشري لدمية ما، بشكل يلفت انتباه المارة وبعضهم توقف للحظة للتدقيق في ملامحها إذا ما كانت من البشر أم دمية بلاستيكية تتجول في الشوارع.

وأكد الموقع بأن صانع هذه الدمية وصاحب الفكرة يدعى''هيتومي كوماكي''، يبلغ من العمر 23 عاما، كان يحلم بابتكار أول نموذج لدمية حية في العالم منذ طفولته.

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المغرب شوف تيفي شوارع طوكيو دمية بشرية المصمم

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