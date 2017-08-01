 اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل يدشن لتفعيل البرنامج الوطني للتشغيل في أبعاده الاستراتيجية ﻿
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اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل يدشن لتفعيل البرنامج الوطني للتشغيل في أبعاده الاستراتيجية

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 16:08 اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل يدشن لتفعيل البرنامج الوطني للتشغيل في أبعاده الاستراتيجية | بوليتيك
اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل يدشن لتفعيل البرنامج الوطني للتشغيل في أبعاده الاستراتيجية
قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية للتشغيل، اليوم الاثنين بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يدشن لتفعيل البرنامج الوطني

"شوف تيفي"

 

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الوزارية للتشغيل، اليوم الاثنين بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يدشن لتفعيل البرنامج الوطني للتشغيل في أبعاده الاستراتيجية، والذي من المرتقب أن تظهر نتائجه قريبا.

وأبرز الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل الاجتماع، أن اللجنة التي اعتمدها البرنامج الحكومي باعتبارها أداة قانونية في مجال التشغيل تتمثل أدوارها في تحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الحكومية في مجال التشغيل لكي ترفعه إلى المجلس الحكومي، كما ان المصادقة على البرنامج الحكومي للتشغيل، يمثل بداية لنقل البرنامج الحكومي والسياسة الحكومية للتشغيل إلى المجال العملي.

وأوضح السيد يتيم أنه إلى جانب هذه اللجنة هناك لجان موضوعاتية فرعية يشتغل كل منها على محور من محاور البرنامج، منها لجنة تعمل على دعم خلق فرص الشغل ولجنة معنية بملاءمة التكوين في الجامعة وفي التكوين المهني مع حاجيات سوق الشغل ولجنة خاصة بالبرامج النشيطة للتشغيل مثل برنامج المقاول الذاتي والتكوين من أجل الإدماج، وأخرى معنية بمناخ الشغل، بما يشمل علاقات الشغل والتنظيم النقابي والتشاور الاجتماعي.

ومن اللجان الفرعية أيضا، يضيف الوزير، لجنة تعنى بالتنزيل الترابي للاستراتيجية الوطنية والمخطط الوطني للتشغيل بشراكة مع الجهات التي جعل القانون التنظيمي التشغيل من اختصاصاتها الذاتية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية تعمل مع الجهات في إطار من التشاور والشراكة ووضع برامج، مثل البرنامج التنموي المندمج للأقاليم الجنوبية.



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