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بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب ''عطر'' قاتل

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 15:04 بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب عطر قاتل | دولي
بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب ''عطر'' قاتل
ألهبت وثيقة تتضمن تعليمات لقائد الناحية العسكرية الأولى بالجزائر، رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، يأمر فيها بتحسيس أفراد الجيش بعدم إستعمال عطر relax.

شوف تيفي

ألهبت وثيقة تتضمن تعليمات لقائد الناحية العسكرية الأولى بالجزائر، رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، يأمر فيها بتحسيس أفراد الجيش بعدم إستعمال عطر relax.

ووفق الوثيقة التي لاقت تعاليق ساخرة من قبل الجزائريين، فقد أخبر قائد الناحية العسكرية الأولى بأن العطر خضع لتحاليل كيميائية، أتبثت بأن مفعوله قادر على القتل'' بعد رشه على الجسد خلال تلاثة أو أربعة أيام من الإستعمال.

وإستنادا للوثيقة، وقصد الوقاية من أي خطر على الأفراد، طالب ذات المسؤول العسكري بالتوقف المباشر عن إستعمال العطر، مع مراعاة عدم بث الذعر بين الأفراد الذين إستعملوا العطر عبر التطرق فقط لخطر الموت دون التركيز على الموت المفاجئ.

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