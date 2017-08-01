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خلاف حول "كوب ماء" بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 14:54 خلاف حول كوب ماء بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين | حوادث و حقوق
خلاف حول "كوب ماء" بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين
أوقفت عناصر مفوضية الشرطة لآيت ملول، أمس الأحد 27 غشت، شخصا يبلغ من العمر 45 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

شوف تيفي

أوقفت عناصر مفوضية الشرطة لآيت ملول، أمس الأحد 27 غشت، شخصا يبلغ من العمر 45 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

ووفق شهود عيان، فإن الشخصين "الضحية والجاني" كانا جالسين بمقهى شعبي بحي "العرب" قبل أن ينشب بينهما خلاف تطور إلى صدام جسدي، استل على إثره الجاني سكينا كان بحوزته ووجه به طعنات قاتلة على مستوى الصدر لغريمه، حيث قيل بأن السبب هو كوب ماء بارد، فيما يرى اخرون وجود خلاف أكبر وأعمق من ذلك.

وفي ذات السياق، كشف مصدر أمني عن إنتقال الشرطة إلى الموقع المذكور فور علمها بالحادث، حيث عملت على انتداب الاسعاف لنقل الضحية إلى المستشفى، غير أنه لفظ أنفاسه متأثرا بجروحه، بينما كثفت تحرياتها وأبحاثها للوصول إلى الجاني، وهو ما تمكنت منه في ظرف وجيز، مؤكدا بأن البحث والتحقيق هو الكفيل بمعرفة أسباب الحادثة المؤلمة.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، تزامنا وتعيين الإدارة العامة للأمن الوطني لرئيس جديد للمنطقة الأمنية لإنزكان أيت ملول التي حول بعض الجانحين وبائعي المخدرات والحبوب المهلوسة، شوارعها لمواجهات عنيفة، ترعب الساكنة.

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