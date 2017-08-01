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قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 14:51 قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين | دولي
قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين
يعقد قادة سبع دول أفريقية وأوروبية، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، قمة مصغرة لبحث مسألة الهجرة من القارة الأفريقية إلى أوروبا، بهدف التقييم وتنسيق المواقف بشأن الملف الذي يشكل مصدر توتر.

شوف تيفي وكالات

يعقد قادة سبع دول أفريقية وأوروبية، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، قمة مصغرة لبحث مسألة الهجرة من القارة الأفريقية إلى أوروبا، بهدف التقييم وتنسيق المواقف بشأن الملف الذي يشكل مصدر توتر.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هذا الاجتماع، رؤساء ثلاثة دول إفريقية وهم التشادي ''إدريس ديبي'' والنيجري ''محمد يوسوفو''، إضافة الى رئيس حكومة الوفاق الليبية ''فائز السراج''، الذين تقع دولهم في قلب حركة عبور المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

كما يشارك من الجانب الأوروبي بالقمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسا حكومة إيطاليا ''باولو جنتيلوني'' ومن إسبانيا ''ماريانو راخوي'' إضافة إلى ممثلة السياسة الخارجية لـ الاتحاد الأوروبي ''فيديريكا موغيريني''.

ووفق قصاصات لوكالات دولية متطابقة، قالت الرئاسة الفرنسية إن اللقاء يهدف إلى ''إعادة تأكيد دعم أوروبا لـ تشاد والنيجر وليبيا في مراقبة تدفق المهاجرين والتحكم في إدارته''.

وأطلق الأوروبيون منذ عدة سنوات برامج مساعدة بالدول الأفريقية، وأبرموا اتفاقات لقطع الطريق على الهجرة غير النظامية، حيث أنه في قمة 2015 حول الهجرة في مالطا، عرض الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة 1.8 مليار يورو، فيما يطالب الأفارقة بمزيد من الدعم، مشيدين بالنتائج التي تحققت على غرار النيجر التي تقول إنها قلصت بنسبة 80% تدفق المهاجرين على مدينة أغادير التي تعد معبرا لتهريب البشر.

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