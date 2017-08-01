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مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 14:36 مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل
كشف موقع ''اليوم السابع'' المصري أن نيابة الدقي بمصر، أمرت بإخلاء سبيل خادمة مغربية الجنسية، بعد أن اتهمها موزع موسيقي شهير، بسرقة مشغولات ذهبية، وكاميرا، ومبلغ 400 ألف جنيه من منزله بدائرة القسم.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''اليوم السابع'' المصري أن نيابة الدقي بمصر، أمرت بإخلاء سبيل خادمة مغربية الجنسية، بعد أن اتهمها موزع موسيقي شهير، بسرقة مشغولات ذهبية، وكاميرا، ومبلغ 400 ألف جنيه من منزله بدائرة القسم.

وأوضح الموقع أن تحقيقات المستشار محمد سلطان وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، كشفت أن موزع موسيقي شهير يدعى ''عصام. ش'' تقدم ببلاغ رقم14467 لسنة 2017 إدارى الدقي، يتهم فيه خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وكاميرا، ومبلغ مالي كبير يحوي عملات أجنبية، بالإضافة إلى خاتم ماسي.

وأضاف الموقع ذاته أن المجنى عليه في البلاغ، أشار إلى أن زوجته المطربة الشهيرة ''اسما.ال''، مغربية الجنسية، غادرت منذ عدة أشهر لدولة المغرب، لتضع مولودها، ولدى عودتها أحضرت الخادمة المغربية للاعتناء بها، إلا أن الأخيرة، أنهت عملها لديهم وانقطعت عن العمل، وبعدها بدأ وزوجته في اكتشاف المسروقات الواحدة تلو الأخرى، واكتشفوا أنها استولت على مسروقات تتجاوز قيمتها 400 ألف جنيه، وفرت هاربة.

وأكد ذات الموقع أن التحريات المبدئية، أثبت صحة أقوال المبلغ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الخادمة وتدعى ''بشرى. ر'' مغربية الجنسية، وخلال تحقيقات النيابة، أنكرت المتهمة في التحقيقات ارتكابها للسرقة.

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المغرب شوف تيفي خادمة فنانة مغربية موسيقي شهير دائرة القسم محمد عبد السلام المولود

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