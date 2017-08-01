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صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 14:25 صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، تبلغ مدته دقيقة ونصف، يوثق لحظة وضع متشردة لمولودها بالشارع بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد صادم، تبلغ مدته دقيقة ونصف، يوثق لحظة وضع متشردة لمولودها بالشارع بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الأمر يتعلق بفتاة تدعى ''مريم''، مصابة بخلل عقلي وضعت رضيعها بالشارع على مستوى ''درب ميلة'' أول أمس السبت وبالتحديد أمام أحد المساجد، وذلك بمساعدة مجموعة من اللائي كن بعين المكان.

وأكد المصدر ذاته أن المتشردة، تعرضت للاغتصاب للعديد من المرات على يد ذئاب بشرية، أستغلوا مرضها العقلي وحياة التشرد التي تعيشها، لتحمل بين أحشائها مولودا ذكرا، أنجبته في مشهد صادم وسط الشارع.

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المغرب شوف تيفي الشارع مدينة الدار البيضاء خلل عقلي

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