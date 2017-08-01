خطير وبالفيديو.. ولد فاس اللي نشرو الصور ديالو هاز سيوفا: كيهدد الشرطي الشهير ملولي..وها شنو قال ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الشاب الذي تم تداول صوره وهو يحمل أسلحة بيضاء، وهو يعبر عن غضبه الشديد من تداول صوره مرة أخرى والتي تسببت في سجنه السنة

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله الشاب الذي تم تداول صوره وهو يحمل أسلحة بيضاء، وهو يعبر عن غضبه الشديد من تداول صوره مرة أخرى والتي تسببت في سجنه السنة الماضية.

ووجه هذا الشاب كلامه للشرطي الشهير هشام ملولي داعيا إياه إلى التوقف عن نشر صوره، مؤكدا إلى أنه سيلجأ إلى وكيل الملك في حالة واصل الشرطي اتهامه له قائلا ''دير عقلك ألملولي''.

وأشار هذا الشاب إلى أنه ينتمي لأسرة غنية ولا يحتاج للسرقة، مؤكدا بأن بعض الصفحات تحاول تشويه مدينة فاس بالإشارة إلى تزايد الجريمة بها.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، توصلت أمس الأحد، ببيان حقيقة بخصوص صور الشاب المتداولة، حيث أكد البيان بأنها تعود للسنة الماضية وقد تم اعتقال صاحبها الذي ظهر خلالها وهو يتباهى بحمله لمجموعة من السيوف من نوع ساموراي .