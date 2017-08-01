 خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش كيدير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو عاجل : فاجعة قبل قليل بباب سبته وهذه هي التفاصيل | بووز

فيديو عاجل : فاجعة قبل قليل بباب سبته وهذه هي التفاصيل

بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب عطر قاتل | دولي

بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب ''عطر'' قاتل

خلاف حول كوب ماء بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين | حوادث و حقوق

خلاف حول "كوب ماء" بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين

قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين | دولي

قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين

مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل

صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو..مختلة عقليا تعرضات للاغتصاب ولدات في الشارع أمام مسجد بالبيضاء

خطير وبالفيديو.. ولد فاس اللي نشرو الصور ديالو هاز سيوفا: كيهدد الشرطي الشهير ملولي..وها شنو قال ليه | مجتمع

خطير وبالفيديو.. ولد فاس اللي نشرو الصور ديالو هاز سيوفا: كيهدد الشرطي الشهير ملولي..وها شنو قال ليه

خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش كيدير | مجتمع

خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش

سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية نيفادا مع اقتراب نهاية الأشغال | مجتمع

سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية ''نيفادا'' مع اقتراب نهاية الأشغال

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش كيدير

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 13:59 خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش كيدير | مجتمع
خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش كيدير
نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنقضي، مقطع فيديو التقطت تفاصيله كاميرات مراقبة توجد بالقرب من ''رحبة'' بيع أكباش عيد الأضحى بتطوان، ظهر خلاله شاب وهو يعترض سبيل

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنقضي، مقطع فيديو التقطت تفاصيله كاميرات مراقبة توجد بالقرب من ''رحبة'' بيع أكباش عيد الأضحى بتطوان، ظهر خلاله شاب وهو يعترض سبيل نساء متوجهات للرحبة.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بـ ''نصاب'' كما قيل، يعترض سبيل النساء المتواجدات لوحدهن بالرحبة، ويوهمهن برغبته في مساعدتهن في شراء أضحية العيد وقد يضيف مبلغا ماليا حتى يتمكن من إدخال الفرحة لأبنائهن، إلا أنه ومباشرة بعد تحصله على مال ضحاياه يختفي من المكان بدعوى قيامه بجلب مال إضافي من وكالة بنكية.

وطالب النشطاء المصالح الأمنية بالتحرك الفوري و السريع لوضع حد لنشاط هذا ''النصاب'' الذي قد يضيع فرحة العيد على أرامل وأيتام، بسبب طريقته الخطيرة في النصب والاحتيال.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كاميرات تطوان الرحبة أضحية العيد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

مثير..خادمة شفرات لفنانة مغربية المجوهرات ومبلغ مالي كبير..وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو.. ولد فاس اللي نشرو الصور ديالو هاز سيوفا: كيهدد الشرطي الشهير ملولي..وها شنو قال ليه | مجتمع

خطير وبالفيديو.. ولد فاس اللي نشرو الصور ديالو هاز سيوفا: كيهدد الشرطي الشهير ملولي..وها شنو قال ليه

سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية نيفادا مع اقتراب نهاية الأشغال | مجتمع

سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية ''نيفادا'' مع اقتراب نهاية الأشغال

بعد إرتفاع الجريمة...البيضاويون يحنون لعهد العميد الصوتي | مجتمع

بعد إرتفاع الجريمة...البيضاويون يحنون لعهد العميد ''الصوتي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

روبورطاج حول بعض السلوكات التي يتميز بها الشعب السويسري من قبيل احترام ممرات الراجلين من قبل السائقين والتزام الراجلين باستخدام الممرات الخاصة بهم وكذا الاحترام المتبادل بينهم اثناء استعمال وسائل النقل

أحوال الطقس : 28 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 28 غشت 2017

بالفيديو..قصة مثيرة يرويها خيال مغربي يعشق تربية الحيوانات من شيشاوة..عندو معزة سماها حنان | بــووز

بالفيديو..قصة مثيرة يرويها خيال مغربي يعشق تربية الحيوانات من شيشاوة..عندو معزة سماها ''حنان''

شوفو كيفاش شدو البوليس شفار خطير عامين وهو هربان | بــووز

شوفو كيفاش شدو البوليس شفار خطير عامين وهو هربان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو عاجل : فاجعة قبل قليل بباب سبته وهذه هي التفاصيل | بووز
منذ 4 دقائق

فيديو عاجل : فاجعة قبل قليل بباب سبته وهذه هي التفاصيل

بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب عطر قاتل | دولي

بالوثيقة...إستنفار بالجيش الجزائري بسبب ''عطر'' قاتل

خلاف حول كوب ماء بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين | حوادث و حقوق

خلاف حول "كوب ماء" بمقهى شعبي بأيت ملول ينتهي بجريمة قتل بواسطة سكين

قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين | دولي

قمة مصغرة أفريقية أوروبية بباريس لوقف تدفق المهاجرين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.