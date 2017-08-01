خطير وبالفيديو: حضيو راسكم نصاب كينصب على النساء في رحبة الحوالة وكيدي ليهم فلوسهم..وها كيفاش كيدير ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنقضي، مقطع فيديو التقطت تفاصيله كاميرات مراقبة توجد بالقرب من ''رحبة'' بيع أكباش عيد الأضحى بتطوان، ظهر خلاله شاب وهو يعترض سبيل

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع المنقضي، مقطع فيديو التقطت تفاصيله كاميرات مراقبة توجد بالقرب من ''رحبة'' بيع أكباش عيد الأضحى بتطوان، ظهر خلاله شاب وهو يعترض سبيل نساء متوجهات للرحبة.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بـ ''نصاب'' كما قيل، يعترض سبيل النساء المتواجدات لوحدهن بالرحبة، ويوهمهن برغبته في مساعدتهن في شراء أضحية العيد وقد يضيف مبلغا ماليا حتى يتمكن من إدخال الفرحة لأبنائهن، إلا أنه ومباشرة بعد تحصله على مال ضحاياه يختفي من المكان بدعوى قيامه بجلب مال إضافي من وكالة بنكية.

وطالب النشطاء المصالح الأمنية بالتحرك الفوري و السريع لوضع حد لنشاط هذا ''النصاب'' الذي قد يضيع فرحة العيد على أرامل وأيتام، بسبب طريقته الخطيرة في النصب والاحتيال.