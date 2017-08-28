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سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية ''نيفادا'' مع اقتراب نهاية الأشغال

بتاريــخ : 28 غشت 2017 / 13:55 سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية نيفادا مع اقتراب نهاية الأشغال | مجتمع
سار لبيضاوة..هكذا أصبح شكل حديقة الجامعة العربية ''نيفادا'' مع اقتراب نهاية الأشغال
توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور من داخل حديقة الجامعة العربية بمدينة الدار البيضاء أو ''نيفادا'' كما يلقبها البيضاويون، والتي تُوضح الشكل الجديد للحديقة بعد إعادة تهيئتها وصيانة مرافقها.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور من داخل حديقة الجامعة العربية بمدينة الدار البيضاء أو ''نيفادا'' كما يلقبها البيضاويون، والتي تُوضح الشكل الجديد للحديقة بعد إعادة تهيئتها وصيانة مرافقها.

وحسب المعطيات الخاصة بهذه الحديقة التاريخية بمدينة الدار البيضاء، فقد وصلت الأشغال التي انطلقت بها قبل أشهر إلى 75 في المائة، ومن المنتظر أن تفتح أبوابها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس مدينة الدار البيضاء، افتتح قبل شهرين ''نافورة البيضاء الجديدة''، والتي تم وضعها بدل ''النافورة التاريخية'' للعاصمة الاقتصادية.

 

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